Depuis hier, comme annoncé il y a plusieurs mois par Meta, l'application Messenger n'est plus disponible sur Windows comme sur Mac, et il faut donc désormais s'en remettre au site Web de Facebook pour continuer à échanger depuis son ordinateur.
Comme des millions d’utilisateurs, vous utilisez quotidiennement la messagerie instantanée, qu’il s’agisse de WhatsApp ou de Messenger. Au-delà de leurs déclinaisons mobiles, ces services proposent également des versions de bureau, particulièrement appréciées pour le confort de lecture et de saisie sur ordinateur. Mais depuis le 15 décembre, cette facilité appartient désormais au passé en ce qui concerne Facebook Messenger.
L'application Messenger sur Mac et PC, c'est fini
Prévenus depuis plusieurs semaines, les utilisateurs de Mac et de Windows font désormais face à une réalité sans appel : l’application Messenger pour ordinateur n’est plus accessible.
« L’application Messenger pour Mac va être abandonnée. Une fois abandonnée, vous ne pourrez plus vous connecter à cette application et serez automatiquement redirigé vers le site Web de Facebook pour les messages », indique depuis quelques mois déjà Facebook sur sa page Support.
Depuis quelques heures, son lancement affiche un message explicite : « L’application de bureau Messenger n’est plus disponible ». Il ne s’agit ni d’un dysfonctionnement ni d’une interruption temporaire. Meta a officiellement mis fin à cette version, allant jusqu’à recommander « la suppression de l’application, car elle ne sera plus utilisable ».
Cette décision n’affecte toutefois pas l’usage mobile de Messenger. L’application continue de fonctionner normalement sur iPhone, iPad et appareils Android.
Que faire ?
Concernant l’application Messenger sur PC et Mac, le constat est sans équivoque, elle est aujourd’hui totalement inutilisable. Les utilisateurs n’ont donc plus qu’à trancher entre la conserver, par précaution, ou la désinstaller définitivement.
Pour continuer à utiliser Messenger sur ordinateur, une seule alternative subsiste désormais : passer par Facebook, via l’application ou le site Web. L’accès à la messagerie se fait alors depuis le coin supérieur droit de l’interface, ouvrant une fenêtre réduite dans l’angle inférieur droit de l’écran, une solution peu ergonomique pour un usage prolongé.
Heureusement, une option permet de retrouver un confort d’utilisation acceptable. En cliquant sur « Tout voir dans Messenger », l’interface bascule en plein écran, offrant une expérience nettement plus adaptée à un usage sur ordinateur.
Il est également possible d'accéder directement à Messenger via le site dédié, accessible à l’adresse suivante, afin d’y accéder en un seul clic. On peut également épingler le raccourci sur la barre des tâches ou le dock (sur Windows comme sur Mac), de cette manière, il est possible d'ouvrir la page Web en un clic, un peu « comme avant ».
Les notifications ne sont toutefois pas gérées de la même façon, l'opération aura tendance à ouvrir un nouvel onglet, et l'ensemble reste nettement moins intuitif qu'avec l'application native, mais cela reste une solution de secours.
Et vous, utilisiez-vous l'application Messenger sur votre ordinateur ?