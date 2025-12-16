Heureusement, une option permet de retrouver un confort d’utilisation acceptable. En cliquant sur « Tout voir dans Messenger », l’interface bascule en plein écran, offrant une expérience nettement plus adaptée à un usage sur ordinateur.

Il est également possible d'accéder directement à Messenger via le site dédié, accessible à l’adresse suivante, afin d’y accéder en un seul clic. On peut également épingler le raccourci sur la barre des tâches ou le dock (sur Windows comme sur Mac), de cette manière, il est possible d'ouvrir la page Web en un clic, un peu « comme avant ».

Les notifications ne sont toutefois pas gérées de la même façon, l'opération aura tendance à ouvrir un nouvel onglet, et l'ensemble reste nettement moins intuitif qu'avec l'application native, mais cela reste une solution de secours.