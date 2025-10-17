Pour continuer à utiliser Messenger depuis un ordinateur, Meta explique qu'il existe plusieurs solutions. Sur un PC Windows, les utilisateurs peuvent se tourner vers l'application Facebook native pour le système d'exploitation de Microsoft. Sur PC et Mac, la messagerie est également accessible depuis Facebook.com ou Messenger.com.

Rappelons que depuis 2019, Meta exige la création d'un compte Facebook pour accéder à Messenger. Cependant, il est possible de désactiver ce compte Facebook - sans le supprimer - tout en conservant un accès à Messenger avec votre identifiant Facebook. Pour ce faire, connectez-vous à votre compte Facebook et rendez-vous sur cette page.

Avant la fermeture définitive de ces deux applications, Meta exige que chaque utilisateur active le stockage sécurisé et la configuration d'un code PIN pour préserver son historique de conversations. Cette opération s'effectue en se rendant au sein des paramètres de confidentialité et sécurité, puis en sélectionnant la section des discussions chiffrées de bout en bout.

Sans cette activation, l'intégralité des échanges risque d'être perdue lors de la migration. Une fois le stockage sécurisé activé, l'historique complet des conversations sera accessible sur toutes les plateformes via Facebook.com ou Messenger.com.

Au passage, en septembre 2024, Meta avait déjà amorcé cette transition en remplaçant ses applications natives par des Progressive Web App afin d'harmoniser le code sur les deux systèmes et en encapsulant sa web app. Il semblerait que Meta jette l'éponge sur ce projet, même si les utilisateurs pourront toujours créer leur propre PWA à partir de Messenger.com.