Meta a tout fait pour tourner la page. En 2021, l’entreprise a abandonné le nom de Facebook en partie pour laisser derrière elle une réputation bien entachée. Et cette année, au mois d’août, elle a établi un accord à l’amiable avec la grande majorité des États américains ; celui-ci inclut aussi leurs plaintes liées à Cambridge Analytica. Mais le Nouveau-Mexique a refusé de transiger, et est allé jusqu’au procès. Il faut dire que l’État est devenu un redoutable adversaire de Meta. Il lui a déjà arraché 942 millions de dollars cette année, dans deux affaires liées à la sécurité des mineurs.