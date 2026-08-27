La société va également mettre en place de nombreuses restrictions automatiques pour les moins de 18 ans sur Instagram et Facebook. La plus notable : une limite de temps quotidienne de deux heures, cumulée sur les deux applications, qui ne pourra être désactivée que par un parent. Un mode nuit bloquant l’accès de minuit à 6 heures du matin va aussi être implémenté, afin d’empêcher les jeunes de publier ou consulter leur fil pendant cette plage.