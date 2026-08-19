Une loi française censurée, un terrain d'opinion déjà labouré

Adoptée définitivement le 21 juillet, la loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans devait entrer en vigueur le 1er septembre. Le Conseil constitutionnel l'a censurée le 14 août, quatre jours avant la publication du rapport, au motif d'une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de garanties insuffisantes sur la vie privée. Emmanuel Macron a aussitôt chargé son Premier ministre de réécrire un texte juridiquement solide d'ici au printemps 2027. Aucun lien entre la campagne de Meta et la décision des Sages, fondée sur des motifs strictement juridiques : les deux fronts avancent en parallèle, l'un dans les prétoires, l'autre dans les fils Instagram.

Reste à comprendre la logique d'ensemble de cette tournée mondiale. Le rapport décrit une stratégie de blanchiment d'influence : Meta fait porter sa cause par des tiers sympathiques, parents, médecins ou associations financées, dont la parole semble désintéressée. Le message peut être exact, le messager a surtout été choisi avec soin. À Bruxelles, l'entreprise sponsorise ainsi depuis 2023 un réseau consultatif jeunesse via l'association ThinkYoung, chargé d'éclairer les régulateurs européens. La position défendue recoupe celle du groupe outre-Atlantique : confier la vérification d'âge aux boutiques d'applications d'Apple et Google, autrement dit déplacer le problème hors des murs d'Instagram.

Les enjeux de cette bataille d'image dépassent d'ailleurs largement la communication. Dans l'Union européenne, 10 à 12 % des moins de 13 ans utilisent déjà Instagram ou Facebook. Le chiffre nourrit l'enquête que Bruxelles mène contre Meta sur la protection des mineurs, qui a déjà débouché sur une exigence de refonte des interfaces jugées addictives. Meta a par ailleurs de la compagnie sur ce créneau : TikTok, Snap et Roblox recourraient eux aussi à des parents influenceurs pour promouvoir leurs propres outils.