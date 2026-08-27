Le tribunal fédéral d’Oakland regroupe les plaintes de vingt-neuf procureurs généraux d’États américains contre Meta, déposées depuis 2023, et la juge Yvonne Gonzalez Rogers a choisi quatre d’entre eux, la Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey, pour un premier procès devant jury, engagé à la mi-août pour six à huit semaines. Les avocats des États réclament des pénalités jusqu’à 1 400 milliards de dollars, soit environ 1 200 milliards d’euros, une somme proche de la valeur boursière du groupe. Le verdict était attendu en octobre, mais, comme l’indiquent nos confrères du Monde, Mark Zuckerberg a choisi de régler jusqu’à « 18 milliards de dollars », soit environ 15,5 milliards d’euros et de limiter l’accès aux adolescents à certaines options des plateformes de Meta pour les mineurs américains.

George Volichenko, ancien data scientist chez Meta, a témoigné sur l’échec d’une autre mesure de sécurité, Take a Break, un rappel invitant les utilisateurs à interrompre leur défilement. Seuls 1,8 % des utilisateurs d’Instagram l’avaient activée depuis son lancement en 2021. Chez les adolescents, ce taux était de 0,165 % en 2022, puis de 0,2 %. « Très faible et décevant », a jugé George Volichenko à la barre. Il a aussi précisé que l’équipe bien-être, à laquelle il appartenait, avait pour vocation de protéger Meta contre de futurs procès, en plus des adolescents. L’ancien data scientist a également raconté que son équipe n’avait pas pu tester des options de retrait automatique, par crainte d’un effet sur l’ensemble de l’écosystème Instagram.

Meta a lancé les comptes ados, un système de restrictions automatiques pour les moins de 18 ans, en octobre 2024, après le dépôt de la plainte initiale, et a mené, par ailleurs, une étude interne distincte avec l’université de Chicago, portant sur 1 000 adolescents. Les chercheurs de cette étude ont mesuré une influence quasi nulle des outils de contrôle parental sur l’usage compulsif des plateformes chez les jeunes.

Mark Zuckerberg, P-. D. G de Meta, doit également témoigner dans les prochaines semaines.