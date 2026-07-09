Imaginez commander un Uber avec Alexa, réserver des places de spectacle ou un restaurant, c'est ce que souhaiterait faire Amazon. Un seul problème se heurte à cette révolution, le coût faramineux du projet.
Amazon travaille sur une version avancée de son assistant vocal Alexa, capable de gérer des tâches complexes en enchaînant plusieurs actions sans intervention supplémentaire de l’utilisateur. Cependant, des désaccords internes sur le budget nécessaire, pourraient conduire à une réduction de l’ampleur du projet avant même son lancement.
"Moonraker" pourrait aller plus loin qu'Alexa+
D’après des documents internes consultés par Business Insider, cette initiative, baptisée en interne Moonraker, s’appuie sur Alexa Plus, la version déjà existante de l’assistant dotée de fonctions génératives d’IA.
Celle-ci permet déjà d’effectuer des actions comme commander un VTC via Uber ou acheter des billets sur Ticketmaster. Moonraker irait plus loin en comprenant des requêtes composées. L'outil pourrait exécuter une série d’actions liées sans que l’utilisateur doive les détailler une à une.
Par exemple, une demande du type "commande-moi une voiture et envoie un message à mon ami" serait traitée dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de formuler deux instructions distinctes. En effet, actuellement, chaque requête à Alexa doit être individuelle. S'il est possible de lui demander l'heure et de programmer une alarme, cela doit se faire en deux fois.
Un coût estimé à plusieurs dizaines de millions
Le problème majeur auquel se heurte Amazon et qui génère des désaccords internes, serait le coût. En effet, le montant total à investir pour proposer de telles fonctionnalités se chiffrerait à 100 millions de dollars. Si le coût semble élevé, c'est pourtant la solution pour rivaliser avec les ténors du domaine.
La course est déjà engagée entre les divers acteurs du secteur, comme OpenAI, Anthropic ou même Google. Ces derniers développent des systèmes d'IA "agentiques", capables de raisonner et d'enchaîner les étapes pour accomplir les tâches demandées. L'objectif étant d'apporter une réponse complète à plusieurs tâches d'un seul coup, au lieu d'une simple réponse à une question. Si Amazon parvient à concrétiser Moonraker, Alexa se rapprocherait ainsi d’un assistant numérique plus autonome, proche d’un véritable aide personnel.
Pour l’heure, l’avenir du projet reste incertain en raison des tensions internes sur son financement.