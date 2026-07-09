Par exemple, une demande du type "commande-moi une voiture et envoie un message à mon ami" serait traitée dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de formuler deux instructions distinctes. En effet, actuellement, chaque requête à Alexa doit être individuelle. S'il est possible de lui demander l'heure et de programmer une alarme, cela doit se faire en deux fois.