Le Black Friday entre dans sa dernière ligne droite chez Samduo ! Jusqu’au 30 novembre, les batteries solaires Nex E6000 et E6000H profitent de 400 € de remise, avec la possibilité d’opter pour des packs de deux unités (et ainsi économiser 800 €). Compteur intelligent offert, coffret cadeau et double participation à un tirage au sort de 12 iPhone : voici les avantages à ne pas manquer.
La facture d’électricité reste un poste de dépense important pour de nombreux foyers. Pour mieux maîtriser sa consommation, le stockage de l’énergie solaire peut constituer une piste très intéressante. Il permet de conserver une partie de sa production en journée pour l’utiliser lorsque les panneaux photovoltaïques ne fournissent plus d’électricité.
C’est précisément là que se positionne Samduo avec ses batteries Nex E6000 et E6000H. À l’occasion du Black Friday, la marque sort le grand jeu avec des remises allant jusqu’à 400 €, plusieurs cadeaux offerts et même un tirage au sort permettant de remporter l’un des 12 iPhone mis en jeu (dont le récent iPhone Duo). Le grand jeu on vous dit !
Batteries Samduo : jusqu’à 800 € de remise sur les modèles Nex E
Deux configurations sont proposées aux particuliers chez Samduo. La Nex E6000 adopte un format mural particulièrement fin, avec seulement 11,9 cm d’épaisseur pour une capacité de 6 kWh. Le modèle Nex E6000H, de son côté, privilégie un format compact à poser directement au sol, sans aucune fixation murale. Deux approches différentes, mais une base technique commune.
Pour le Black Friday, chacune est affichée à 1 599 € au lieu de 1 999 €, soit 400 € d’économie. Ceux qui souhaitent disposer de davantage de capacité peuvent également se tourner vers les packs de deux batteries, proposés dans trois configurations : deux E6000, deux E6000H ou un modèle de chaque. Dans les trois cas, la remise atteint 800 €, avec un tarif de 3 198 € au lieu de 3 998 €.
Deux unités permettent de disposer de 12 kWh de stockage, avec la possibilité de faire évoluer ensuite l’installation jusqu’à 90 kWh grâce au système PowerMesh. Le pack mixte permet quant à lui de profiter des deux formats, avec une batterie murale et une seconde installée au sol, avec les avantages qui en découlent.
Plus de confort au quotidien, avec un compteur intelligent offert
Au-delà du prix, l’intérêt d’une batterie domestique est avant tout de mieux exploiter sa production solaire. Plutôt que de réinjecter systématiquement son surplus d’électricité sur le réseau pendant les heures ensoleillées, la Nex E6000 ou la E6000H le conserve pour alimenter le logement lorsque les panneaux ne produisent plus suffisamment.
L’application Samduo accompagne cette gestion avec un plan énergétique sur 24 heures, qui prend notamment en compte les tarifs de l’électricité, peu importe que ceux-ci soient fixes ou dynamiques. Le système peut ainsi adapter les périodes de charge (et de restitution) pour mieux maîtriser sa consommation. La compatibilité avec Home Assistant et Homey complète l’ensemble pour ceux qui souhaitent intégrer leur batterie à leur installation domotique.
Un autre avantage du Black Friday, c’est le compteur intelligent Samduo Smart Meter, d’une valeur de 129 €, qui est offert avec chaque commande éligible. Celui-ci mesure les flux d’électricité entrants et sortants du logement, des données indispensables pour affiner le pilotage énergétique. Petite précision importante : un seul compteur est offert par commande, et non par appareil.
Samduo ajoute également un « coffret cadeau » spécial Black Friday, proposé dans la limite des stocks disponibles. De quoi compléter une offre déjà intéressante, sans supplément à prévoir.
Du 27 au 30 novembre, chaque commande compte double pour gagner un iPhone
C’est l’autre argument de cette dernière ligne droite. Du 27 au 30 novembre inclus, chaque commande éligible compte double en ce qui concerne le tirage au sort organisé par Samduo. Au total, 12 smartphones sont mis en jeu, avec 3 iPhone Duo 256 Go et 9 iPhone 18 Pro 256 Go.
Là encore, détail important : la participation n’est absolument pas automatique ! Après avoir passé commande, il faut donc impérativement se rendre sur la page dédiée au concours et renseigner son numéro de commande ainsi que l’adresse e-mail utilisée lors de l’achat. Sans cette inscription, aucune participation ne sera enregistrée (les commandes annulées ou intégralement remboursées perdent leurs participations).
Pour être éligible, il faudra également que la commande soit effectivement livrée avant le 19 décembre. Le tirage au sort aura lieu quant à lui le 21 décembre, avec une annonce des gagnants au plus tard le 23 décembre, parfait pour passer un très joyeux Noël donc.
Enfin, mieux vaut ne pas trop attendre puisque la marque précise d’ores et déjà que les tarifs promotionnels resteront identiques pendant le week-end du Black Friday, sans baisse supplémentaire annoncée. Les offres Samduo prendront fin ce 30 novembre, à 23 h 59.
Autrement dit, ces quatre jours constituent l’occasion idéale de profiter de belles remises d’une part, mais aussi des cadeaux offerts, ainsi que de deux chances de participation au tirage au sort pour chaque commande éligible.