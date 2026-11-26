La facture d’électricité reste un poste de dépense important pour de nombreux foyers. Pour mieux maîtriser sa consommation, le stockage de l’énergie solaire peut constituer une piste très intéressante. Il permet de conserver une partie de sa production en journée pour l’utiliser lorsque les panneaux photovoltaïques ne fournissent plus d’électricité.

C’est précisément là que se positionne Samduo avec ses batteries Nex E6000 et E6000H. À l’occasion du Black Friday, la marque sort le grand jeu avec des remises allant jusqu’à 400 €, plusieurs cadeaux offerts et même un tirage au sort permettant de remporter l’un des 12 iPhone mis en jeu (dont le récent iPhone Duo). Le grand jeu on vous dit !