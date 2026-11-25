Pour renforcer l’immersion de vos séances de gaming et de cinéma, ce pack Philips Hue Entertainment peut représenter un bon investissement. Si vous disposez déjà d’un pont Hue à votre domicile, vous aurez accès à davantage d’options, dont la synchronisation de la lampe à poser. Sans pont, seul le ruban pourra suivre l’image.

Prenez cependant en compte que le ruban LED Play gradient compris dans ce pack est destiné à un téléviseur de 65 pouces au maximum. Il peut être découpé pour ajuster sa longueur, en suivant scrupuleusement le mode d'emploi de Philips.