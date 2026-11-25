Le pack Philips Hue Entertainment permet d’équiper un téléviseur d’un système d’éclairage synchronisé, et associe à cela une lampe à poser Hue Play. Durant le Black Friday de Boulanger, l’ensemble passe de 299,99 € à 169,99 €.
Si le système Ambilight de Philips vous attire, mais que vous n’avez pas envie d’acheter un téléviseur de cette marque pour autant, alors cette alternative peut vous intéresser. Il s’agit du pack Philips Hue Entertainment, actuellement disponible pour 169,99 € chez Boulanger. Ce dernier permet d’installer un système similaire à Ambilight sur un téléviseur de 65 pouces au maximum, de n’importe quelle marque. En complément, une lampe à poser Hue Play est fournie, pour prolonger l’ambiance lumineuse.
Le pack Philips Hue Entertainment est disponible à 169,99 € chez Boulanger, contre un prix de référence de 299,99 €.
Pourquoi choisir le pack Philips Hue Entertainment ?
- Pour accompagner vos films et vos jeux : les éclairages reproduisent les couleurs présentes à l’écran afin de créer une ambiance autour du téléviseur.
- Pour son fonctionnement astucieux : la caméra analyse directement l’image, y compris lorsque vous regardez une plateforme de streaming depuis votre TV.
- Pour personnaliser votre installation : l’application Hue permet d’ajuster les effets et l’intensité lumineuse selon vos préférences.
Des éclairages synchronisés avec l’image à l’écran
La caméra Play Screen Sync s’installe au sommet du téléviseur. Grâce à son objectif fisheye, elle scrute l’écran puis adapte les éclairages au contenu. Pour profiter de cette immersion, il faut prendre le temps d’installer le ruban lumineux LED Play gradient de 2,5 mètres à l’arrière de votre téléviseur. Pour ce qui est de la lampe Hue Play, vous pouvez l’installer où vous voulez, à condition de disposer d’une prise secteur pour la brancher.
Un ruban qui fonctionne sans pont Hue
L’avantage de l’association entre la caméra Hue Play Screen Sync et le ruban LED Play gradient, c’est qu’elle gère la synchronisation toute seule et offre un grand choix de personnalisation via l’application Philips Hue. Néanmoins, si le ruban peut être synchronisé seul sans pont, un Hue Bridge vendu séparément est nécessaire pour synchroniser également la lampe à poser du pack.
✅ Les points forts
- Synchronisation avec tous les programmes présents à l’écran.
- Ruban lumineux et lampe à poser réunis dans le pack.
- Aucun changement nécessaire dans les branchements HDMI.
❌ Les limites
- Hue Bridge nécessaire pour synchroniser plusieurs éclairages.
- Caméra visible et sensible aux reflets sur l’écran.
Boulanger propose ce pack Philips Hue à 169,99 €, une offre intéressante pour bien démarrer dans l’éclairage connecté.
Pour renforcer l’immersion de vos séances de gaming et de cinéma, ce pack Philips Hue Entertainment peut représenter un bon investissement. Si vous disposez déjà d’un pont Hue à votre domicile, vous aurez accès à davantage d’options, dont la synchronisation de la lampe à poser. Sans pont, seul le ruban pourra suivre l’image.
Prenez cependant en compte que le ruban LED Play gradient compris dans ce pack est destiné à un téléviseur de 65 pouces au maximum. Il peut être découpé pour ajuster sa longueur, en suivant scrupuleusement le mode d'emploi de Philips.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- CyberGhost VPN à 1,59€/mois + 4 mois offerts (-87%)
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans (-75%)
- Promo stockage en ligne : pCloud Pack 3en1 à vie à 579€ au lieu de 1 517€
- ExpressVPN à 3,49 €/mois 2 ans + 4 mois offerts (-76%)
- Offre spéciale -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Forfait REDbySFR 250Go 5G Voyage à 12,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 6,01 €, + 3 mois offerts
- Intego ONE Complete à 2,71 €/mois pendant 2 ans (-50 %)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleures IA, à moins de 40 $
Comment profiter des offres du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.