Là, en revanche, il ne serait pas question d'une disparition pure et simple. Au contraire, on parle d'un remplacement de la GeForce RTX 5080 par cette fameuse nouvelle version que l'on attend depuis des mois. Hongxing2020 ne mentionne pas explicitement le nom de GeForce RTX 5080 SUPER, mais il précise qu'une RTX 5080 dotée de 24 Go de GDDR7 serait bel et bien prévue, sans toutefois qu'aucune date ne soit évoquée.

Ce passage à une RTX 5080 accompagnée de 24 Go de GDDR7 n'a donc rien d'une nouveauté. Il a déjà été annoncé dans le cadre d'un renouvellement plus large de la génération Blackwell, avec l'arrivée de plusieurs cartes « SUPER », mais les choses se sont éternisées. Avec l'absence annoncée de nouveauté GPU majeure pour l'année 2027, la sortie de cartes SUPER pourrait permettre à NVIDIA de faire parler de ses produits « à peu de frais ».

Dans le cas de la GeForce RTX 5080, ces 24 Go de mémoire vidéo seraient rendus possibles par un changement de densité des puces. NVIDIA passerait à des puces de 3 Go chacune quand, auparavant, des puces de 2 Go étaient utilisées. Sur le papier, les planètes semblent s'aligner pour un remplacement, en douceur, des RTX 5090 et RTX 5080 par cette seule RTX 5080 24 Go. Reste à en connaître le futur tarif !