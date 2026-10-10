Tout porte à croire que NVIDIA s'apprête à bouleverser le segment haut de gamme de sa génération Blackwell. Adieu les cartes graphiques gaming ?
Il ne s'agit encore que de rumeurs, mais NVIDIA envisagerait bien de mettre fin à la production des cartes graphiques GeForce RTX 5080 et RTX 5090 telles que nous les connaissons. Un modèle de RTX 5080 avec 24 Go de mémoire pourrait toutefois les remplacer.
NVIDIA privilégie les cartes professionnelles
Lancée en janvier 2025, la GeForce RTX 5090 – déjà introuvable/hors de prix depuis des semaines – pourrait bientôt tirer sa révérence si l'on en croit des informations recueillies par nos confrères de VideoCardz.
En effet, si NVIDIA avait déjà tendance à privilégier le marché professionnel, la firme américaine envisagerait aujourd'hui de cesser toute production de sa carte graphique grand public la plus puissante. L'objectif affiché est clairement de réallouer la production de ses GPU GB202 à sa gamme pro représentée par les RTX PRO. Une information qui n'a évidemment encore rien d'officiel, mais qui est notamment relayée par l'informateur MEGAsizeGPU, en règle générale plutôt bien renseigné sur le sujet.
Précision utile, aucun calendrier n'a toutefois été spécifié et si les intentions de NVIDIA ne font guère de doute, il reste donc encore à clarifier les détails. Pour l'heure, la GeForce RTX 5090 reste donc la plus puissante carte « grand public » avec son GPU GB202 doté de 21 760 cœurs CUDA et ses 32 Go de mémoire GDDR7. Ce même GPU équipe donc la RTX PRO 6000 dans une version un peu plus musclée, dotée de 24 064 cœurs CUDA et 96 Go de GDDR7. Le GB202 est aussi utilisé sur certaines RTX PRO 5000.
Si les informations de MEGAsizeGPU sont exactes, dans un avenir proche, le GB202 serait donc réservé aux seules RTX PRO et la RTX 5090 pourrait tout simplement disparaître. Un changement qui ne serait toutefois pas le seul pour la gamme « grand public » à en croire un autre informateur, hongxing2020, lui aussi plutôt très fiable.
Une GeForce RTX 5080 24 Go pour prendre le relais ?
Ce dernier explique effectivement que la fin de vie de la GeForce RTX 5090 s'accompagnerait d'une mise à la retraite de la petite sœur, la GeForce RTX 5080. Elle est, elle aussi, basée sur le GPU GB202, mais une version réduite, avec 10 752 cœurs CUDA.
Là, en revanche, il ne serait pas question d'une disparition pure et simple. Au contraire, on parle d'un remplacement de la GeForce RTX 5080 par cette fameuse nouvelle version que l'on attend depuis des mois. Hongxing2020 ne mentionne pas explicitement le nom de GeForce RTX 5080 SUPER, mais il précise qu'une RTX 5080 dotée de 24 Go de GDDR7 serait bel et bien prévue, sans toutefois qu'aucune date ne soit évoquée.
Ce passage à une RTX 5080 accompagnée de 24 Go de GDDR7 n'a donc rien d'une nouveauté. Il a déjà été annoncé dans le cadre d'un renouvellement plus large de la génération Blackwell, avec l'arrivée de plusieurs cartes « SUPER », mais les choses se sont éternisées. Avec l'absence annoncée de nouveauté GPU majeure pour l'année 2027, la sortie de cartes SUPER pourrait permettre à NVIDIA de faire parler de ses produits « à peu de frais ».
Dans le cas de la GeForce RTX 5080, ces 24 Go de mémoire vidéo seraient rendus possibles par un changement de densité des puces. NVIDIA passerait à des puces de 3 Go chacune quand, auparavant, des puces de 2 Go étaient utilisées. Sur le papier, les planètes semblent s'aligner pour un remplacement, en douceur, des RTX 5090 et RTX 5080 par cette seule RTX 5080 24 Go. Reste à en connaître le futur tarif !