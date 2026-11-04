À Clubic, nous parlons régulièrement de la montée en puissance de deux sociétés chinoises spécialisées dans les cartes graphiques, Lisuan Tech d'un côté et Moore Threads de l'autre.

La première semble avoir pris une certaine avance sur la seconde et même si les performances de ses GPU sont encore loin de celles proposées par les puces signées AMD, Intel ou NVIDIA, les progrès sont bien réels. Un premier test, relativement léger, publié en mai dernier, soulignait combien le Lisuan 7G100 débordait les précédents GPU de la marque.

Un peu plus tard, un second test – plus complet – venait toutefois remettre les pendules à l'heure en septembre. Le Lisuan 7G100 dépasse effectivement très largement les précédents GPU chinois, mais n'offre qu'environ un tiers des performances du plus petit modèle de la dernière génération de NVIDIA, la GeForce RTX 5060.

Lisuan a donc encore du travail sur la planche avant de prétendre inquiéter les géants américains du GPU. Toutefois, notons que les ingénieurs de la marque chinoise ne rechignent pas à la tâche, comme en témoigne le suivi qu'ils assurent autour de leur dernier GPU.