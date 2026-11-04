Après la conséquente mise à jour de septembre, les pilotes graphiques de Lisuan Tech profitent d'une nouvelle update majeure en octobre.
Chaque mois, les équipes de développement de Lisuan Tech publient des mises à jour très complètes des pilotes à destination des cartes graphiques de la marque chinoise. Sans être des monstres de puissance, elles constituent des alternatives réelles pour le jeu vidéo.
Des pilotes régulièrement mis à jour
À Clubic, nous parlons régulièrement de la montée en puissance de deux sociétés chinoises spécialisées dans les cartes graphiques, Lisuan Tech d'un côté et Moore Threads de l'autre.
La première semble avoir pris une certaine avance sur la seconde et même si les performances de ses GPU sont encore loin de celles proposées par les puces signées AMD, Intel ou NVIDIA, les progrès sont bien réels. Un premier test, relativement léger, publié en mai dernier, soulignait combien le Lisuan 7G100 débordait les précédents GPU de la marque.
Un peu plus tard, un second test – plus complet – venait toutefois remettre les pendules à l'heure en septembre. Le Lisuan 7G100 dépasse effectivement très largement les précédents GPU chinois, mais n'offre qu'environ un tiers des performances du plus petit modèle de la dernière génération de NVIDIA, la GeForce RTX 5060.
Lisuan a donc encore du travail sur la planche avant de prétendre inquiéter les géants américains du GPU. Toutefois, notons que les ingénieurs de la marque chinoise ne rechignent pas à la tâche, comme en témoigne le suivi qu'ils assurent autour de leur dernier GPU.
Les jeux les plus récents pris en charge
En septembre dernier, les pilotes graphiques 30.0.2260.773 publiés par Lisuan Tech introduisaient la bagatelle de 67 changements majeurs répartis en 34 correctifs et 33 optimisations de performances pour les joueurs.
Il y a quelques jours – le 29 octobre dernier pour être tout à fait exacts – ont été déployés les pilotes graphiques 30.0.2260.896. Ils introduisent encore 58 changements majeurs que l'on peut cette fois répartir en 43 correctifs de jeu, 13 optimisations de performances et 2 nouvelles fonctionnalités. Il est notamment question d'intégrer une option de contrôle du FreeSync au travers du logiciel Lisuan eXtreme Software.
Une telle option est très utile pour les joueurs car elle permet de gérer le taux de rafraîchissement variable offert par le GPU chinois. Il est également question d'introduire la prise en charge du décodage matériel des vidéos en MPEG-1 et MPEG-2. Bien sûr, de telles fonctionnalités feront un peu sourire les utilisateurs de GPU américains, mais elles soulignent les réels progrès réalisés par Lisuan Tech et ses ingénieurs.
En deux mois, avec ces deux mises à jour successives, Lisuan Tech peut ainsi se targuer d'offrir un solide suivi de ses GPU. On parle d'un total de 125 modifications majeures avec la prise en charge de jeux vidéo aussi récents que Phantom Blade Zero ou de plus anciens tels que Borderlands 4, Resonance: A Plague Tale Legacy ou Star Wars Outlaws.