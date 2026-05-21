Tremblez, AMD, Intel et autres NVIDIA ! Le GPU chinois Lisuan LX 7G100 vient d’être testé et ses performances sont… Ben, pas si mal en fait !
Dans tous les secteurs d’activité, les entreprises chinoises sont maintenant au niveau, voire au-dessus, de leurs homologues occidentales. Les CPU et GPU font encore partie des exceptions, mais pour combien de temps ? C’est ce que l’on est en droit de se demander avec le premier test du Lisuan LX 7G100.
De vieilles fuites peu crédibles
Le LX 7G100 est une puce dont nous vous parlons depuis déjà plusieurs mois, pour ne pas dire années. La start-up chinoise Lisuan Tech l’a évoqué à maintes reprises, mais ces derniers jours, les choses se sont précipitées.
En juin 2025, il était déjà question d’une puce gravée en 6 nm par le fondeur SMIC lequel ne peut compter sur les machines les plus modernes d’ASML pour fabriquer ses composants. Lisuan Tech soulignait alors la compatibilité avec toutes les API du marché, DirectX 12, OpenGL 3.0/4.6 et, bien sûr, Vulkan 1.3. De manière moins précise, la firme semblait aussi évoquer 32 unités de calcul et la présence de 12 Go de GDDR6.
Dans la foulée, nous avions pu découvrir les premiers résultats – des fuites sur les bases de données Geekbench – lesquels n’étaient pas du tout alignés sur les ambitions de Lisuan Tech : alors que la firme chinoise claironne que sa puce aura les performances d’une GeForce RTX 4060, les fuites donnaient tout juste celles d’une GTX 660 Ti… Un modèle qui date de 2012 ! La question se posait alors de la fiabilité de ces premiers résultats.
Nous sommes aujourd’hui en capacité de mieux appréhender le LX 7G100. En effet, comme prévu, la carte graphique Lisuan Tech a été commercialisée pas plus tard qu’hier en Chine et, relayée par nos confrères de VideoCardz, la chaîne YouTube Chaowanke en a déjà publié le premier test.
Les performances… Plutôt d’une RTX 3060
Un premier test qui, hélas, ne revient pas vraiment sur l’architecture conçue par Lisuan Tech ni même sur les spécifications techniques de la carte, mais qui donne tout de même de multiples précisions.
Ainsi, de très nombreuses mesures ont été réalisées en se basant sur une configuration qui ne surprendra personne : un processeur Ryzen 7 9800X3D en provenance d’AMD, une carte mère MPG X870E EDGE TI Wi-Fi signée MSI et un total de 32 Go (2x 16 Go) de DDR5-6000 Timewalker de BiWin. Sur la machine, c’est d’abord 3DMark qui a été utilisé sur toutes les scènes les plus connues afin de ne pas faire de jaloux.
D’emblée, il semble clair que la promesse de performances équivalentes à celles d’une GeForce RTX 4060 sera loin, très loin d’être tenue. Sur 3DMark, la carte Intel ARC B580 est, elle aussi, largement au-dessus et, dans une moindre mesure, l’AMD Radeon RX 6600 XT n’est pas inquiétée. La GX 7G100 peut toutefois se comparer à une GeForce RTX 3060 : sur toutes les scènes, les deux cartes sont dans les mêmes eaux.
Pas moins de neuf jeux parmi les plus populaires ont été utilisés. ©VideoCardz
Dans la foulée, Chaowanke a logiquement passé pas mal de jeux bien connus et, premier bon point, ils se sont lancés. Sachant que Lisuan Tech partait de rien avec sa propre technologie, ses propres pilotes, c’est déjà une prouesse. Mieux, les performances obtenues laissent à penser que la plupart des jeux sont bel et bien jouables sur ce GPU, même si, là encore, nous sommes très loin des performances d’une RTX 4060.
De fait, on est un peu déçus de voir que les tests jeu vidéo n’ont pas été conduits sur la RTX 3060. Cela aurait eu plus d’intérêt pour la comparaison car la LX 7G100 est nettement battue par la RTX 4060, c’est un fait, mais aussi par l’ARC B580 et la Radeon RX 6600 XT. Ces trois cartes, qui ne sont pas non plus les plus puissantes sur le marché, offrent dans la plupart des cas trois à quatre fois les performances du GPU chinois.
Autre information utile, les pilotes graphiques fournis par Lisuan Tech sont loin d’être complètement aboutis. Cela dit, ils fonctionnent et les jeux ne semblent pas avoir crashé outre mesure. Chaowanke souligne que les options sont peu nombreuses, que le ray tracing n’est pas au programme – cela viendrait avec la seconde génération de GPU – et la surveillance matérielle est à peine possible : MSI Afterburner ne détecte que l’occupation GPU/VRAM.
Lisuan Tech a donc passablement surévalué sa puce graphique, mais il nous faut reconnaître que, pour un premier essai, ça reste une performance. Un GPU conçu et fabriqué en Chine est bel et bien à même de faire tourner la plupart des gros jeux du moment. Reste la question du prix : il semble que la LX 7G100 soit facturée autour de 3 300 RMB, ce qui revient à près de 420 euros. Non, ce n’est donc pas ce GPU que vous recherchez, pas encore.