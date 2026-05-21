Le LX 7G100 est une puce dont nous vous parlons depuis déjà plusieurs mois, pour ne pas dire années. La start-up chinoise Lisuan Tech l’a évoqué à maintes reprises, mais ces derniers jours, les choses se sont précipitées.

En juin 2025, il était déjà question d’une puce gravée en 6 nm par le fondeur SMIC lequel ne peut compter sur les machines les plus modernes d’ASML pour fabriquer ses composants. Lisuan Tech soulignait alors la compatibilité avec toutes les API du marché, DirectX 12, OpenGL 3.0/4.6 et, bien sûr, Vulkan 1.3. De manière moins précise, la firme semblait aussi évoquer 32 unités de calcul et la présence de 12 Go de GDDR6.