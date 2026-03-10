Que le G100 tienne ou non ses promesses de performances, l'essentiel est peut-être ailleurs. Créer depuis zéro une architecture GPU fonctionnelle, gravée en 6 nm, compatible avec les API modernes et capable de booter Windows : c'est déjà un exploit d'ingénierie que peu anticipaient aussi tôt.

La vraie question n'est pas de savoir si le G100 rivalise avec la RTX 4060 aujourd'hui, mais si NVIDIA et AMD ont raison de ne pas s'inquiéter pour demain.