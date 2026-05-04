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La certification WHQL, passeport pour l'écosystème Windows

Le programme WHQL n'est pas un label décoratif. Les pilotes soumis passent une batterie de tests de compatibilité, de stabilité et de sécurité imposés par Microsoft. Une fois certifiés, ils sont signés numériquement et peuvent être distribués via Windows Update. Pour l'utilisateur, cela signifie une installation automatique du bon pilote au premier branchement, sans avertissement de sécurité ni téléchargement sur un site tiers. Le genre de fonctionnalité banale quand on achète une carte NVIDIA ou AMD, mais qui représentait jusqu'ici un mur pour les fabricants chinois.

La carte concernée est la LX 7G100, seul modèle gaming de la gamme eXtreme LX. La fiche technique aligne un GPU 6 nm sur architecture maison TrueGPU et 12 Go de mémoire GDDR6. Le tout s'appuie sur 192 unités de texture, 96 unités de rendu et une interface PCIe 4.0 x16. La carte supporte DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 et OpenCL 3.0, avec un encodage HEVC 8K à 30 images par seconde. Lisuan revendique une compatibilité avec plus d'une centaine de jeux Steam au lancement, dont Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong et Resident Evil 4 Remake. Le lancement commercial est fixé au 20 mai sur JD.com, en exclusivité pour le marché chinois.

Un détail attire l'œil dans la fiche : le TDP de 225 W, alimenté par un unique connecteur 8 broches. La RTX 4060, que Lisuan cite comme référence de performances, se contente de 115 W. À performances supposément comparables, la startup chinoise consomme presque le double. Ce n'est pas forcément rédhibitoire pour une première génération (les premiers GPU d'un nouvel entrant sont rarement des modèles d'efficience). Mais c'est un rappel utile : la fiche technique raconte une histoire, la consommation en raconte une autre.

De la quasi-faillite à la certification Microsoft

La trajectoire de Lisuan Tech ressemble davantage à un parcours d'obstacles qu'à une ascension linéaire. Fondée en 2021 par trois anciens de S3 Graphics, la startup s'était fixé un objectif clair : concevoir un GPU compétitif à l'international. Le jeu d'instructions, le cœur de calcul, la pile logicielle, tout devait être développé en interne. Un projet ambitieux, porté par des vétérans totalisant plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie graphique. Mais l'ambition ne paie pas les factures, et en 2024, Lisuan Tech a frôlé la faillite.

C'est Dosilicon, un producteur chinois de mémoire DRAM, qui a sorti la startup de l'impasse en injectant 328 millions de yuans (environ 42 millions d'euros). L'investisseur détient aujourd'hui 35,87 % du capital. Ce n'est pas un geste philanthropique : Dosilicon mise sur la synergie entre sa production mémoire et les besoins d'un fabricant de GPU. Un pari qui, en avril 2026, commence à ressembler à autre chose qu'un chèque en blanc.

Les étapes franchies depuis le sauvetage financier donnent le tempo. En juin 2025, les premiers résultats Geekbench du G100 affichaient le niveau d'une GTX 660 Ti. Une carte vieille de plus de dix ans. Le GPU ne comptait alors que 32 unités de calcul. Un mois plus tard, une version à 48 unités montrait des résultats nettement supérieurs lors de la présentation à Shanghai. La production de masse a démarré en septembre 2025. Les précommandes ont ouvert en mars 2026. Et en avril, la certification WHQL est tombée. En dix mois, Lisuan est passée de « pilote qui ne rapporte pas les bonnes specs » à « pilote certifié par Microsoft ». C'est un rythme de progression inhabituel dans l'industrie du GPU, un secteur où la maturité logicielle se compte en années.

Le précédent Intel devrait pourtant tempérer tout excès d'optimisme. Quand Intel s'est lancé sur le marché du GPU grand public avec les cartes Arc Alchemist en 2022, le géant de Santa Clara cochait toutes les cases. Des décennies d'expérience en GPU intégré, des milliards en R&D, un accès direct à Microsoft et des relations préexistantes avec les studios de jeux. Le résultat : un lancement repoussé à plusieurs reprises. Des pilotes truffés de bugs que Gamers Nexus a décortiqués pendant des mois. Un support DirectX 9 et 11 catastrophique. Des fonctionnalités promises livrées dans un état inachevé. Il a fallu attendre la deuxième génération Battlemage fin 2024 pour que les cartes Arc deviennent réellement recommandables. Et encore, uniquement en entrée de gamme. Intel a mis trois ans et des milliards à stabiliser ses pilotes gaming. La route qui attend Lisuan avec 42 millions d'euros a de quoi donner le vertige.

Performances annoncées au niveau RTX 4060 : les chiffres de Lisuan, et rien d'autre

Lisuan positionne la LX 7G100 au niveau d'une GeForce RTX 4060 en benchmarks synthétiques (3DMark Fire Strike, Geekbench OpenCL). Ces chiffres proviennent exclusivement du fabricant. À ce jour, aucun test indépendant n'a été publié. L'écart entre un score synthétique et des performances en jeu peut être considérable. C'est d'autant plus vrai pour un premier GPU dont les pilotes n'ont pas été éprouvés à grande échelle.

L'histoire récente des GPU chinois invite à la prudence. Moore Threads avait connu le même cycle avec son MTT S80 en 2022. Annonces prometteuses, premières livraisons, puis des mois de pilotes immatures. Le potentiel matériel s'en trouvait largement gâché. La certification WHQL est censée répondre à cette objection : si Microsoft valide la stabilité, le plancher de qualité logicielle est garanti. Mais elle ne dit rien sur les performances brutes. Elle ne garantit pas non plus un rythme de mises à jour compatible avec les sorties de jeux.

Pour les joueurs européens, la question reste largement théorique. Aucun distributeur français n'a été annoncé : ni Fnac, ni Amazon.fr, ni Boulanger. La certification WHQL ouvre en principe la voie à une distribution internationale via Windows Update. Lisuan n'a toutefois fait aucune déclaration sur une commercialisation hors de Chine. Le prix reste inconnu, alors que la RTX 4060 s'échange entre 250 et 300 euros en France. Et la fabrication repose sur les lignes 6 nm de TSMC à Taïwan, ce qui relativise l'argument de la souveraineté technologique chinoise.