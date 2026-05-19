Voilà près d’un an maintenant que la société chinoise Lisuan Technology fait parler de sa nouvelle génération de GPU. Il faut dire que la firme ne tarit pas d’éloges sur le potentiel de sa puce 7G100 compatible DirectX 12.

Pour apporter du crédit à Lisuan Technology, la certification Windows de ses pilotes graphiques est évidemment un atout de poids, mais c’est clairement au niveau des performances que l’on attend ce GPU que ses créateurs annoncent aussi puissant qu’une GeForce RTX 4060. Certes, ce n’est pas le modèle le plus récent/puissant de NVIDIA, mais le rattrapage serait impressionnant.