Alors que la question de ses performances fait toujours débat, le GPU 7G100 d’origine chinoise devrait sortir très bientôt. L’occasion de tout vérifier ?
La montée en puissance des start-up chinoises ne fait aucun doute, mais elles n’ont encore présenté aucune carte graphique en mesure de réellement faire concurrence aux modèles de NVIDIA, d’AMD ou même d’Intel.
Les perfs d’une RTX 4060 ou d'une GTX 660 Ti ?
Voilà près d’un an maintenant que la société chinoise Lisuan Technology fait parler de sa nouvelle génération de GPU. Il faut dire que la firme ne tarit pas d’éloges sur le potentiel de sa puce 7G100 compatible DirectX 12.
Pour apporter du crédit à Lisuan Technology, la certification Windows de ses pilotes graphiques est évidemment un atout de poids, mais c’est clairement au niveau des performances que l’on attend ce GPU que ses créateurs annoncent aussi puissant qu’une GeForce RTX 4060. Certes, ce n’est pas le modèle le plus récent/puissant de NVIDIA, mais le rattrapage serait impressionnant.
En mars dernier, nous évoquions les premières fuites de performances avec un résultat Geekbench OpenCL de seulement 15 524 points. Une valeur bien sûr très loin de ce que propose une RTX 4060 : en réalité, un tel score est au niveau d’une GTX 660 Ti de 2012 et nous sommes ici très loin de la puissance brute de 24 TFLOPS annoncée par Lisuan Technology.
Lancement limité à la boutique JD.com
Aucune information n’ayant été dévoilée sur le contexte de cette mesure, il ne faut pas trop s’engager et il est tout à fait possible, par exemple, que les pilotes utilisés soient une version bêta pas du tout conçue pour la performance.
Nous devrions toutefois être bientôt fixés sur les performances réelles de ce 7G100. À en croire nos confrères de VideoCardz, Lisuan Technology a confirmé que le lancement de sa carte graphique était prévu le 20 mai prochain. Elle ne sera toutefois pas distribuée via de nombreuses plateformes : il n’est question que de sa propre boutique, JD.com.
Nous doutons fort de pouvoir mettre la main de sitôt sur un exemplaire pour le tester dans notre laboratoire. Reste que d’autres auront sans doute cette chance et que nous devrions donc bientôt savoir si cette 7G100 est bien en mesure de faire tourner – correctement – les « plus de 100 jeux » maintes fois évoqués par la compagnie.
Lisuan Technology a effectivement cité à plusieurs reprises la prise en charge de titres aussi modernes et exigeants que Black Myth: Wukong, Cyberpunk 2077, Elden Ring et Red Dead Redemption 2 à côté de jeux moins lourds comme DOTA 2 et Genshin Impact… Mais aucun benchmark n’a été publié par la société, qui ne communique pas non plus le prix de sa carte.