Nous revenons aujourd'hui sur le cas de cette Lisuan LX 7G100, car PC Games Hardware a pu tester la carte. Notre confrère est davantage en vue que les testeurs précédents et les chiffres qu'il nous propose permettent d'avoir une vision plus claire des réels résultats du GPU chinois. Sur un panel de 14 jeux testés en 1080p, la LX 7G100 n'atteint qu'environ un tiers des performances d'une GeForce RTX 5060.

Elle se retrouve également 55 % derrière une RTX 2060 et 80 % derrière une Radeon RX 6600 dans cette série de tests. Même une GeForce GTX 1060 6 Go, pourtant largement dépassée aujourd'hui, reste une référence pertinente : la Lisuan ne la devance que de 23 %. Le résultat est donc assez éloigné des ambitions initiales de Lisuan, qui avait notamment communiqué autour d'un niveau de performances comparable à celui d'une GeForce RTX 4060.

Tout n'est cependant pas à jeter. Sur Baldur's Gate 3, par exemple, la LX 7G100 atteint 32,2 images par seconde en 1080p avec des réglages moyens, contre 23,5 FPS pour la Moore Threads MTT S80, un autre GPU chinois. Sur Dota 2, la situation est même nettement plus favorable puisque la carte chinoise est à peu près au niveau des Radeon RX 6600 ou Arc A580 en 1440p.