Les progrès affichés par les ingénieurs de Lisuan en matière de GPU sont impressionnants, même s'il n'est pas encore question de vraiment concurrencer les géants américains du secteur.
La carte graphique gaming LX 7G100 signée Lisuan continue de faire parler d’elle. Un nouveau test, plus complet et plus fiable, souligne une compatibilité intéressante avec les jeux récents, mais des performances encore faibles.
Du mieux, mais on reste loin du compte
Depuis quelques années, les fabricants chinois de GPU montent clairement en gamme et la sortie, il y a quelques mois, de la Lisuan LX 7G100 devait marquer une sorte de nouvelle étape : le fabricant formulait alors de belles promesses.
La carte graphique a effectivement le mérite d'exister et se trouve bel et bien en mesure de faire tourner la plupart des jeux récents sans bugs apparents. C'est un signe qui montre les gros progrès réalisés par les ingénieurs de la marque, mais qui ne permet pas encore de parler de réelle concurrence pour les géants américains, AMD, Intel ou NVIDIA. Les premiers tests étaient un peu décevants côté performances.
Nous revenons aujourd'hui sur le cas de cette Lisuan LX 7G100, car PC Games Hardware a pu tester la carte. Notre confrère est davantage en vue que les testeurs précédents et les chiffres qu'il nous propose permettent d'avoir une vision plus claire des réels résultats du GPU chinois. Sur un panel de 14 jeux testés en 1080p, la LX 7G100 n'atteint qu'environ un tiers des performances d'une GeForce RTX 5060.
Elle se retrouve également 55 % derrière une RTX 2060 et 80 % derrière une Radeon RX 6600 dans cette série de tests. Même une GeForce GTX 1060 6 Go, pourtant largement dépassée aujourd'hui, reste une référence pertinente : la Lisuan ne la devance que de 23 %. Le résultat est donc assez éloigné des ambitions initiales de Lisuan, qui avait notamment communiqué autour d'un niveau de performances comparable à celui d'une GeForce RTX 4060.
Tout n'est cependant pas à jeter. Sur Baldur's Gate 3, par exemple, la LX 7G100 atteint 32,2 images par seconde en 1080p avec des réglages moyens, contre 23,5 FPS pour la Moore Threads MTT S80, un autre GPU chinois. Sur Dota 2, la situation est même nettement plus favorable puisque la carte chinoise est à peu près au niveau des Radeon RX 6600 ou Arc A580 en 1440p.
Des pilotes encore loin d'être au niveau
Notons aussi que les promesses en matière de compatibilité semblent tenues et, clairement, c'est ici la plus belle réussite de Lisuan. La LX 7G100 prend en charge DirectX 12 et Vulkan 1.3 et se montre capable de lancer de nombreux jeux modernes sans bugs particuliers.
Comparé à la Moore Threads MTT S80, le bond est impressionnant : bien plus de jeux fonctionnent et dans de bien meilleures conditions. Notons aussi que la consommation électrique est davantage maîtrisée. Un problème toutefois, on reste encore loin des acteurs historiques du marché du GPU et, malgré leurs progrès, les pilotes sont encore immatures avec des fonctionnalités absentes ou limitées. La LX 7G100 ne dispose, par exemple, d'aucune unité matérielle dédiée au ray tracing ou à l'intelligence artificielle.
Le résultat ne se fait pas attendre et les jeux les plus récents faisant largement usage du ray tracing sont loin de tourner correctement sur la carte graphique de Lisuan. Cela dit, la marque chinoise précise que de telles fonctionnalités sont bel et bien sur sa feuille de route. Il faudra toutefois attendre la prochaine génération. D'ailleurs, preuve que les ingénieurs chinois ont progressé, nos confrères de PC Games Hardware font un aparté sur la consommation.
Celle-ci mérite bien un paragraphe dédié dans la mesure où ont été relevés 59 W au repos et jusqu'à 199 W en jeu, avec un pic à 215 W dans 3DMark. C'est nettement mieux que la MTT S80, qui atteignait 108 W au repos et 232 W en jeu. L'écart entre les deux GPU chinois est remarquable, mais il ne faut pas oublier que 59 W pour simplement afficher le bureau de Windows et ne pas faire grand-chose d'autre est encore trop élevé.
PC Games Hardware évoque aussi des problèmes dans la ventilation qu'il qualifie de bien trop bruyante eu égard aux performances affichées. Le logiciel est aussi une épine dans le pied de Lisuan : trop rudimentaire, il n'intègre par exemple que des outils de surveillance matérielle très limités et de nombreuses options des pilotes graphiques ne sont encore qu'embryonnaires. Dommage.
Une fois encore, on ne peut pas demander aux fabricants chinois de rattraper des géants comme AMD, Intel ou NVIDIA en l'espace de quelques années. Pour autant, les progrès sont réels et, surtout, très rapides. Sans qu'il soit pour le moment question de s'équiper en Lisuan – la carte n'est de toute façon pas disponible en France –, gardons un œil sur les prochaines générations, nous pourrions bien être très surpris.