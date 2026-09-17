Après une année 2026 bien calme en annonces GPU, se pourrait-il que 2027 suive la même direction ? Les principaux informateurs ne sont pas d'accord.
Les prochaines générations de GPU étaient plutôt attendues pour l'année prochaine. Cependant, plusieurs informations contradictoires dessinent désormais un calendrier nettement moins réjouissant. Chez AMD comme chez NVIDIA, les nouveautés pourraient être repoussées à 2028.
Quand le calendrier se brouille franchement
Sur le papier, le calendrier semblait pourtant assez clair. Après RDNA 4 chez AMD et Blackwell chez NVIDIA, les prochaines générations gaming devaient logiquement arriver en 2027, tout cela afin de coller à la litanie des sorties importantes tous les deux ans.
Plusieurs fuites ont ainsi évoqué la possibilité d'une sortie au cours du second trimestre 2027 et Moore's Law is Dead affirme d'ailleurs, dans une récente vidéo, que tout est prêt chez NVIDIA pour un lancement au cours du premier trimestre de l'année prochaine. Mieux, le Youtubeur explique que NVIDIA était même prêt pour une annonce dès cette année, mais qu'il a revu ses plans du fait des bouleversements liés à l'intelligence artificielle.
Moore's Law is Dead est cependant un habitué des déclarations fracassantes, des annonces un peu pompeuses et ses informations ne sont pas toujours très fiables. Un autre informateur bien connu a d'ailleurs très vite réagi pour indiquer que, non, 2027 ne serait pas une année très mouvementée du côté des GPU gaming. Pour Kepler_L2, ça s'annonce même très calme.
Un seul RDNA 5 en 2027 et Rubin repoussé ?
Chez NVIDIA, c'est bien simple : rien ne serait prévu en 2027, la génération Rubin n'étant plus attendue que pour 2028. Chez AMD, c'est un petit peu différent, toujours si l'on en croit Kepler_L2.
La génération RDNA 5 ne débuterait que timidement avec la sortie d'un seul GPU au cours de l'année 2027. Baptisé AT2, ce GPU serait donc bien un RDNA 5 prévu pour prendre la relève du Navi 48, notamment sur le segment occupé par la Radeon RX 9070 XT. La puce compterait 64 unités de calcul, mais ses caractéristiques techniques sont encore très floues.
Surtout, AT2 ne représenterait qu’une petite partie de la famille RDNA 5. Les autres GPU, notamment les modèles plus haut de gamme et les déclinaisons plus accessibles, pourraient donc ne pas arriver avant 2028.
Ce possible ralentissement intervient dans un contexte particulier pour l’industrie. La demande en accélérateurs destinés à l’intelligence artificielle mobilise une quantité considérable de capacités de production. La mémoire GDDR7, qui doit équiper les prochaines cartes graphiques, fait également partie des composants sous tension.
Alors, 2027, une année presque blanche pour le monde du GPU ?