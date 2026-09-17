Sur le papier, le calendrier semblait pourtant assez clair. Après RDNA 4 chez AMD et Blackwell chez NVIDIA, les prochaines générations gaming devaient logiquement arriver en 2027, tout cela afin de coller à la litanie des sorties importantes tous les deux ans.

Plusieurs fuites ont ainsi évoqué la possibilité d'une sortie au cours du second trimestre 2027 et Moore's Law is Dead affirme d'ailleurs, dans une récente vidéo, que tout est prêt chez NVIDIA pour un lancement au cours du premier trimestre de l'année prochaine. Mieux, le Youtubeur explique que NVIDIA était même prêt pour une annonce dès cette année, mais qu'il a revu ses plans du fait des bouleversements liés à l'intelligence artificielle.