Le Computex 2026 a fermé ses portes et, le moins que l'on puisse dire, c'est que le monde du GPU est resté très discret. Aucune effervescence à signaler dans les allées du salon de Taipei.

Du côté de NVIDIA, rien à signaler de bien neuf en matière graphique et ce sont finalement des GeForce RTX 5090 plus variées les unes que les autres qui ont fait le spectacle. Un spectacle qui – compte tenu des prix surréalistes pratiqués et des disponibilités faméliques – ne concernera en réalité pas grand-monde.

Du côté d'AMD non plus, ce n'est pas la joie. Les dernières annonces de la marque touchent davantage le monde du CPU et tous les partenaires de la firme américaine semblent d'accord sur un point : les remplaçantes des cartes Radeon RX série 9000 ne sont « pas prévues pour tout de suite ».