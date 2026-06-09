Si le Computex 2026 aura été pauvre en nouveautés graphiques, c'est que les GPU de prochaine génération ne sont pas prévus avant au moins un an.
À en croire les principaux partenaires d'AMD, il ne faut pas espérer voir les premières cartes graphiques en architecture RDNA 5 avant le milieu de l'année prochaine et, plus vraisemblablement, la toute fin d'année.
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Un Computex pauvre en annonces GPU
Le Computex 2026 a fermé ses portes et, le moins que l'on puisse dire, c'est que le monde du GPU est resté très discret. Aucune effervescence à signaler dans les allées du salon de Taipei.
Du côté de NVIDIA, rien à signaler de bien neuf en matière graphique et ce sont finalement des GeForce RTX 5090 plus variées les unes que les autres qui ont fait le spectacle. Un spectacle qui – compte tenu des prix surréalistes pratiqués et des disponibilités faméliques – ne concernera en réalité pas grand-monde.
Du côté d'AMD non plus, ce n'est pas la joie. Les dernières annonces de la marque touchent davantage le monde du CPU et tous les partenaires de la firme américaine semblent d'accord sur un point : les remplaçantes des cartes Radeon RX série 9000 ne sont « pas prévues pour tout de suite ».
Rien à se mettre sous la dent avant mi-2027
Une formule euphémistique pour souligner que les plans d'AMD sont plutôt tournés vers l'année prochaine voire 2028 et que l'architecture RDNA 5 est encore bien loin de nous.
C'est à l'occasion de nombreux échanges lors du Computex 2026 que nos confrères néerlandais de Tweakers, relayés par VideoCardz, ont eu vent de ces « plans ». Sans qu'il soit explicitement nommé – respect des sources oblige – un partenaire d'AMD ne s'attend pas à voir débarquer les premiers GPU RDNA 5 avant le second ou le troisième trimestre de l'année prochaine.
Une autre source, tout aussi anonyme, est un peu plus pessimiste encore. Elle aussi partenaire d'AMD, elle précise que l'on se dirige plutôt vers un lancement en fin d'année 2027, voire en début d'année suivante.
Alors que NVIDIA ne se montre guère plus bavard qu'AMD, de tels créneaux seraient toutefois de nature à rapprocher la génération de GPU RDNA 5 de celle des GPU Rubin. En effet, NVIDIA ne semble pas pressé de remplacer ses puces Blackwell qui pourraient bientôt faire l'objet d'un traitement « SUPER ».