Ce n’est pas exactement l’annonce la plus surprenante du Computex 2026. AMD a effectivement officialisé ce que les rumeurs annoncent depuis déjà plusieurs semaines : la sortie à grande échelle de la Radeon RX 9070 GRE.

En prélude au Computex 2026 qui ouvre ses portes à partir de demain à Taipei, Taïwan, AMD a donc fait le point sur ses principales sorties pour cette seconde moitié de l’année. Une seconde moitié qui débute en réalité dès le mois de juin puisque la Radeon RX 9070 GRE ne va pas trop se faire attendre.

En effet, le Computex 2026 n'est pas seulement l’occasion de présenter la carte, mais aussi et surtout d’annoncer son lancement : elle sort dès demain un peu partout dans le monde et, donc, en France. Pour ce lancement, AMD va une nouvelle fois compter sur ses partenaires « classiques ».