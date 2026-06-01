AMD lève donc le voile sur le cinquième modèle de carte graphique RDNA 4. Un modèle jusqu’à présent réservé au marché chinois.
Pas de nouvelle génération de cartes graphiques en 2026, mais l’arrivée d’une petite nouvelle en RDNA 4 chez AMD. La Radeon RX 9070 GRE sort donc de son exclusivité chinoise pour débouler dans le monde entier.
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Faire le lien entre 9060 XT et 9070
Ce n’est pas exactement l’annonce la plus surprenante du Computex 2026. AMD a effectivement officialisé ce que les rumeurs annoncent depuis déjà plusieurs semaines : la sortie à grande échelle de la Radeon RX 9070 GRE.
En prélude au Computex 2026 qui ouvre ses portes à partir de demain à Taipei, Taïwan, AMD a donc fait le point sur ses principales sorties pour cette seconde moitié de l’année. Une seconde moitié qui débute en réalité dès le mois de juin puisque la Radeon RX 9070 GRE ne va pas trop se faire attendre.
En effet, le Computex 2026 n'est pas seulement l’occasion de présenter la carte, mais aussi et surtout d’annoncer son lancement : elle sort dès demain un peu partout dans le monde et, donc, en France. Pour ce lancement, AMD va une nouvelle fois compter sur ses partenaires « classiques ».
Un tarif qui pose question
Ainsi, dès demain, vous devriez pouvoir retrouver des cartes signées ASRock, PowerColor, Sapphire ou encore XFX. Des cartes à chaque fois dotées de 12 Go de VRAM ce qui les distingue des autres 9070.
En effet, Radeon RX 9070 ou Radeon RX 9070 XT étaient toujours livrées avec 16 Go. Une façon comme une autre de faire quelques économies sans doute. Bien sûr, la carte sera aussi un peu moins puissante que ses grandes sœurs, même si la différence avec la 9070 devrait parfois être subtile.
Sur un strict plan technique, aucune surprise donc : les dernières indiscrétions avaient tout révélé. On parle ici d’un GPU Navi 48 moins costaud que sur les autres Radeon RX 9070 : 3 072 processeurs de flux contre 3 584 et 4 096, respectivement pour la Radeon RX 9070 et la 9070 XT.
Cette baisse se ressent à tous les autres niveaux (accélérateurs de rayons, unités de texture, unités de rendu…) et le GPU doit aussi faire avec un cache réduit à 48 Mo contre 64 Mo sur les autres RX 9070 et une bande passante à la baisse : les 12 Go de GDDR6 sont sur un bus 192-bit (contre 256-bit).
Signe des temps – et d’une inflation généralisée sur les composants – la Radeon RX 9070 GRE ne devrait pas être l’occasion d'une réelle baisse de prix. Ainsi, le MSRP annoncé est de 549 dollars ou 569 euros, c’est-à-dire le même que celui de la Radeon RX 9070 en son temps.
Notons toutefois que ce dernier ne s’était pour ainsi dire jamais retrouvé en boutique. Il conviendra donc de voir si la situation est différente avec la sortie de cette « GRE ».
Source : AMD