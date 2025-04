Depuis un peu plus d'une semaine, une rumeur de plus en plus insistante fait état de la possibilité d'une troisième Radeon RX 9070. Ainsi, en plus des RX 9070 XT et RX 9070 « tout court », AMD préparerait une RX 9070 GRE.

Si vous suivez avec attention le marché de la carte graphique, vous aurez remarqué que ce n'est pas la première « GRE » lancée par AMD et vous savez aussi que ces modèles étaient d'abord pensés pour le marché chinois.