AMD lance la Radeon RX 7900 GRE et ajuste le prix de sa RX 7700 XT

Si la Radeon RX 7900 XTX reste au-dessus du lot, on voit bien que l'objectif de proposer une version « allégée » de la RX 7900 XT devrait être atteint. On parle ainsi 5 120 processeurs de flux sur la GRE contre 5 376 pour la XT et de fréquences revues à la baisse : 1 880 MHz de base et 2 245 MHz en boost contre 2 000 MHz et 2 400 MHz.

Le recul le plus « dérangeant » pourrait se situer sur la mémoire vidéo. En effet, AMD semble s'être rangée du côté de NVIDIA en passant de 20 Go sur la XT à « seulement » 16 Go sur la GRE. De plus, si on reste sur de la GDDR6, sa vitesse passe de 20 Gbps à 18 Gbps.