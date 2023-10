La Radeon RX 7900 GRE de plus en plus souvent disponible en Europe

Comme le fait remarquer notre confrère VideoCardz, cette nouvelle enseigne pratique un tarif d'ailleurs plutôt avantageux. La Radeon RX 7900 GRE y est vendue 671,59 euros, ce qui la place entre la Radeon RX 7800 XT (544 euros) et la Radeon RX 7900 XT (835 euros).

Rappelons effectivement que la « GRE » est conçue autour d'un GPU doté de 33 % de cœurs de plus que la RX 7800 XT. Or, les prix actuellement pratiqués sont « seulement » 24 % plus cher. Le calcul est vite fait, non ?