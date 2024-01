Tiens, tiens, AMD ajuste les prix de sa Radeon RX 7900 XT : l'effet SUPER de NVIDIA ?

Sur le site officiel de la marque, la Radeon RX 7900 XT dite MbA (Made by AMD ou conçue par AMD) est déjà passée de 992 euros à 937 euros, mais ce n'est pas suffisant et la marque souligne que chez certains revendeurs, on peut trouver des RX 7900 XT à 839,99 euros voire à 793,29 euros soit « une baisse de plus de 100 euros par rapport au prix conseillé ».

Aux dires d'AMD, la baisse concerne aussi la Radeon RX 7900 GRE, un modèle que la marque réserve à certains intégrateurs. Rappelons enfin que le prix public conseillé pour la GeForce RTX 4070 Ti SUPER est de 889 euros. Toute la question sera donc de voir en quelles quantités les modèles à ce prix seront disponibles. Les paris sont ouverts.