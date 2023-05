Prix des nouvelles cartes graphiques : AMD vient titiller NVIDIA ?

En effet, AMD abaisse de 30 dollars le MSRP de sa RX 7600 aux États-Unis et en aurait profité pour annoncer le prix de vente en Europe. On se retrouve donc à 269 dollars outre-Atlantique et à 299 euros en France. Oui, on passe sous la barre symobile des 300 euros pour la première fois sur une carte graphique de « nouvelle génération ».

Bien sûr, il faut attendre la publication des tests – demain (mercredi) à 15h – pour voir si la RX 7600 a d'autres atouts que ce tarif. Notez aussi que NVIDIA prépare une réponse à cette RX 7600 : la RTX 4060 arrivera en juillet… Enfin sauf si la société décide à son tour d'un changement de dernière minute !