En Nouvelle-Zélande, la RTX 4070 est "bradée" face à la RX 7800 XT

Mais, plus important, c'est le prix de la GeForce RTX 4070 qui surprend. Chez nous, en France, la carte NVIDIA se négocie autour de 650 euros, alors que la Radeon RX 7800 XT est facturée 570 euros. Avantage à AMD, donc.

Chez PB Tech en revanche, le prix d'une RTX 4070 est passé sous la barre des 1 000 dollars juste au moment du lancement des Radeon. Impossible de ne pas y voir un lien de cause à effet. Il s'agit d'un seul modèle de RTX 4070, la Galax RTX 4070 OC X2, qui n'est pas le modèle le plus haut de gamme bien sûr, et les clients sont limités à une seule carte par compte.