Débutée il y a 14 mois, la saga des cartes graphiques RDNA 4 d’AMD se limite pour le moment à quatre modèles : les Radeon RX 9070 et 9070 XT d’un côté, les Radeon RX 9060 et 9060 XT de l’autre… Enfin, sauf en Chine.

En effet, là-bas, AMD a distribué dès le 8 mai de l’année dernière, une autre carte, la Radeon RX 9070 GRE. Une carte dont les caractéristiques techniques n’ont rien de secret, logique. Elle est donc basée sur le GPU Navi 48, mais se contente d’une version « castrée » par rapport à celle qui équipe les autres RX 9070 : 3 072 processeurs de flux contre 3 584 et 4 096, respectivement pour la Radeon RX 9070 et la 9070 XT.