NVIDIA se retrouve dans la même situation avec sa future série GeForce RTX 60 basée sur l’architecture Rubin, également attendue sur la fenêtre 2027-2028. Ce n’est pas une coïncidence : les deux acteurs subissent les mêmes contraintes d’approvisionnement. Pour combler le vide, des versions « Super » ou « Refresh » des cartes actuelles circulent en rumeur, mais rien de confirmé.

Côté RDNA 5, les quelques fuites techniques évoquent un flagship à 96 Compute Units (contre 64 sur la génération actuelle, soit +50 %), avec des « Neural Arrays » pour l’accélération IA et des « Radiance Cores » pour le ray tracing, développés en partie dans le cadre d’une collaboration avec Sony. Ces détails restent à source unique et sont à prendre avec précaution. En attendant, le FSR 4.1 arrive sur les Radeon RDNA 3 et RDNA 2, ce qui tempère un peu l’abandon des générations précédentes.