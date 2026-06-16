Petits rappels « historiques » pour commencer. En effet, au lancement de FSR Redstone – l'autre nom de FSR 4 –, AMD avait expliqué que, technologie plus moderne oblige, celle-ci ne pourrait tourner que sur ses GPU de toute dernière génération, les Radeon RX série 9000 en RDNA 4.

Cela voulait dire laisser sur le carreau les (nombreux) détenteurs de cartes plus anciennes comme les Radeon RX série 6000 (RDNA 2) et les Radeon RX série 7000 (RDNA 3). Forcément, les usagers se sont sentis floués, mais AMD expliquait ne pas avoir le choix : les premières ne disposaient pas des accélérateurs IA dédiés quand les secondes étaient incapables d'exploiter les instructions FP8 utilisées par AMD.

Des précisions qui se sont toutefois heurtées à la réalité quand, quelques jours après la fuite du code source de FSR 4, des codeurs sont parvenus à adapter la technologie aux anciens GPU. Ils sont parvenus à élaborer de nouvelles DLL permettant d'activer FSR 4, d’abord des Radeon RX 7000 puis, dans un second temps, même des Radeon RX 6000.