Quelques jours avant la tenue du Computex 2026, AMD a créé la surprise en indiquant que FSR 4.1 arriverait sur GPU RDNA 3 en juillet et sur GPU RDNA 2 en début d'année prochaine.
Non, AMD n'a finalement pas abandonné ses « anciens » GPU en architecture RDNA 2 et RDNA 3. Peut-être mise sous pression par des malins parvenus à faire tourner la technologie FSR 4.1 sur ces puces, la firme a lancé ses propres travaux en la matière.
Offre partenaire
Vous conservez l’électricité solaire produite en trop pendant la journée pour la réutiliser lorsque vos besoins augmentent.
Offre partenaire
AMD sous la pression des bidouilleurs
Petits rappels « historiques » pour commencer. En effet, au lancement de FSR Redstone – l'autre nom de FSR 4 –, AMD avait expliqué que, technologie plus moderne oblige, celle-ci ne pourrait tourner que sur ses GPU de toute dernière génération, les Radeon RX série 9000 en RDNA 4.
Cela voulait dire laisser sur le carreau les (nombreux) détenteurs de cartes plus anciennes comme les Radeon RX série 6000 (RDNA 2) et les Radeon RX série 7000 (RDNA 3). Forcément, les usagers se sont sentis floués, mais AMD expliquait ne pas avoir le choix : les premières ne disposaient pas des accélérateurs IA dédiés quand les secondes étaient incapables d'exploiter les instructions FP8 utilisées par AMD.
Des précisions qui se sont toutefois heurtées à la réalité quand, quelques jours après la fuite du code source de FSR 4, des codeurs sont parvenus à adapter la technologie aux anciens GPU. Ils sont parvenus à élaborer de nouvelles DLL permettant d'activer FSR 4, d’abord des Radeon RX 7000 puis, dans un second temps, même des Radeon RX 6000.
RDNA 2 bien plus handicapée que RDNA 3
Sans doute n'aurons-nous jamais le fin mot de l'histoire, mais alors que ces bidouilleurs sont parvenus – contre quelques concessions – à faire passer de manière relativement correcte FSR 4.1 sur les « vieilles » Radeon RX série 6000, l'argumentaire d'AMD paraissait d'un coup moins solide.
Chose amusante, il n'aura donc fallu attendre que quelques mois pour voir AMD changer son fusil d'épaule et annoncer l'arrivée de FSR 4.1 sur Radeon RX série 7000 dès le mois de juillet puis sur les Radeon RX série 6000 en début d'année prochaine. Juillet, c'est pour ainsi dire demain, mais on peut se poser la question du temps nécessaire pour le portage sur RDNA 2. 2027 ?
Lors du Computex 2026, nos confrères de TechPowerUp ont pu échanger avec Andrej Zdravkovic et Terry Makedon, respectivement Chief Software Officer et Senior Director of Software chez AMD. Deux pointures dans le domaine du développement logiciel, donc. Pour RDNA 3, il a surtout été question de la prise en charge des instructions INT8 sans le FP8 normalement utilisé.
Une différence notable qui a contraint AMD à modifier entièrement le modèle FSR 4.1 afin que tout fonctionne correctement et que la marque puisse garantir une absence de perte de qualité dans le rendu visuel final.
De l'aveu des deux responsables, la situation est bien différente sur RDNA 2 qui, nous l'avons déjà rappelé, ne dispose pas des fameux accélérateurs d'IA au sein de sa microarchitecture. De fait, pour le modèle FSR 4.1, AMD va devoir s'appuyer sur la puissance de calcul brute du GPU, sans aucun calcul d'IA en plus. Il faut donc revoir toute l'optimisation de la chaîne logicielle.
Andrej Zdravkovic et Terry Makedon ont notamment pointé du doigt le besoin de réduire la consommation de cycles de shaders pour la mise à l'échelle. C'est la raison principale de ce besoin de temps supplémentaire : AMD ne pouvait se contenter d'un lancement approximatif. Il est d'ailleurs intéressant de préciser que « début 2027 », c'est assez vague et laisse potentiellement du temps en plus pour tester/valider la technologie.