Selon les informations rapportées par nos confrères de VideoCardz, NVIDIA préparerait donc une nouvelle déclinaison de sa GeForce RTX 5080 pour le début de l’année 2027.

VdeoCardz s'appuie sur une publication du site taïwanais BenchLife, bien connu pour sa fiabilité, qui évoque une carte graphique dotée de la bagatelle de 24 Go de mémoire vidéo en GDDR7. Cette RTX 5080 irait donc sensiblement au-delà de la mouture actuellement commercialisée (16 Go) et, bien sûr, ce calendrier n'a rien d'officiel, elle pourrait être distribuée dès le début de l'année prochaine, au cours du premier trimestre.

Rappelons que, conformément à une précédente rumeur, cette mouture 24 Go de la RTX 5080 n'aurait pas vocation à compléter l'offre actuelle. NVIDIA entend plutôt remplacer purement et simplement la RTX 5080 16 Go que nous connaissons depuis un an et demi.

Ce calendrier reste toutefois à prendre avec un certain recul. BenchLife précise que les partenaires de NVIDIA, chargés de concevoir et de commercialiser leurs propres versions des cartes graphiques, n’auraient pas encore reçu la documentation technique nécessaire au développement de leurs produits. Ils n'auraient reçu que des confirmations orales. À ce stade, la fenêtre de lancement reste plausible, mais le timing est serré.