Tout porte à croire que 2027 sera une année très calme côté GPU, mais il se pourrait que des variantes de modèles actuels nous arrivent malgré tout. Faire du neuf avec du presque vieux en quelque sorte.
Si la tendance n'est clairement pas aux grandes manœuvres dans le monde du GPU, NVIDIA pourrait bien lancer une nouvelle version de sa GeForce RTX 5080. Équipée de 24 Go de mémoire GDDR7, cette version remplacerait l'actuelle mouture de 16 Go et sortirait au cours du premier trimestre 2027.
Une RTX 5080 de 24 Go au premier trimestre 2027 ?
Selon les informations rapportées par nos confrères de VideoCardz, NVIDIA préparerait donc une nouvelle déclinaison de sa GeForce RTX 5080 pour le début de l’année 2027.
VdeoCardz s'appuie sur une publication du site taïwanais BenchLife, bien connu pour sa fiabilité, qui évoque une carte graphique dotée de la bagatelle de 24 Go de mémoire vidéo en GDDR7. Cette RTX 5080 irait donc sensiblement au-delà de la mouture actuellement commercialisée (16 Go) et, bien sûr, ce calendrier n'a rien d'officiel, elle pourrait être distribuée dès le début de l'année prochaine, au cours du premier trimestre.
Rappelons que, conformément à une précédente rumeur, cette mouture 24 Go de la RTX 5080 n'aurait pas vocation à compléter l'offre actuelle. NVIDIA entend plutôt remplacer purement et simplement la RTX 5080 16 Go que nous connaissons depuis un an et demi.
Ce calendrier reste toutefois à prendre avec un certain recul. BenchLife précise que les partenaires de NVIDIA, chargés de concevoir et de commercialiser leurs propres versions des cartes graphiques, n’auraient pas encore reçu la documentation technique nécessaire au développement de leurs produits. Ils n'auraient reçu que des confirmations orales. À ce stade, la fenêtre de lancement reste plausible, mais le timing est serré.
Un flou artistique sur les GPU de 2027
Vous vous en souvenez peut-être, mais cette RTX 5080 de 24 Go fait écho aux rumeurs qui avaient entouré une éventuelle GeForce RTX 5080 SUPER, il y a maintenant plusieurs mois de cela.
Ces déclinaisons « SUPER » devaient concerner trois modèles de cartes, la RTX 5080 SUPER n'étant que le produit le plus haut de gamme. Il avait alors déjà été question de 24 Go de mémoire vive grâce à l'utilisation de puces de GDDR7 de 3 Go chacune en lieu et place des puces de 2 Go utilisées précédemment. L'idée était alors de modifier le moins possible la conception de la carte afin de la sortir plus rapidement.
Dans les faits, ces cartes SUPER ne se sont jamais vérifiées et l'annonce du jour intervient dans un contexte pour le moins incertain dans le secteur des cartes graphiques. En septembre dernier, nous évoquions déjà les grandes difficultés à cerner ce que pourrait être le marché du GPU en 2027. Alors que certaines sources continuaient à envisager de nouvelles générations dès 2027, d'autres annonçaient plutôt une année très calme avec les premières vraies annonces, au mieux, en 2028.
Cela dit, il y a seulement quelques jours, une source de confiance évoquait la fin des cartes GeForce RTX 5090. Il était alors précisé que NVIDIA préférait garder ses meilleurs GPU GB202 pour ses cartes professionnelles RTX PRO. Dans ce contexte, lancer une GeForce RTX 5080 avec 24 Go de GDDR7 et basée sur un GPU GB202 un peu moins costaud aurait du sens : on fait légèrement progresser la RTX 5080 actuelle, tout en conservant les meilleures puces pour le marché professionnel où les marges sont bien supérieures.