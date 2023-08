Il emprunte plus de 2 milliards de dollars avec en caution… des cartes NVIDIA H100

L'importante valeur individuelle de ces GPU permet donc à CoreWeave d'emprunter une somme colossale pour soutenir, au meilleur moment, sa croissance en plein boom de la demande sur l'IA et sur le secteur HPC. On apprend notamment que ces 2,3 milliards serviront au groupe pour l'achat de GPU encore plus nombreux, mais aussi pour la construction de nouveaux data centers (dont un annoncé au Texas pour 1,6 milliard de dollars) et l'embauche du personnel qui ira avec.

Cet investissement intervient alors que l'entreprise a tiré d'énormes bénéfices de l'essor, ces derniers mois, des différentes IA génératives. Elle a également beaucoup bénéficié de son partenariat avec NVIDIA pour l'acquisition des GPU H100, qui lui servent aujourd'hui de caution… mais qui lui ont également rendu un fier service face à la concurrence.

Comme le rappelle AnandTech, de plus en plus d'applications d'IA sont en effet développées pour la plateforme CUDA de NVIDIA, disponible uniquement avec les GPU de la marque. Le parc de GPU NVIDIA H100 a donc donné à CoreWeave un avantage concurrentiel non négligeable face à d'autres acteurs comme AWS, Google, ou encore Microsoft, qui utilisent majoritairement d'autres solutions. Il a même permis à la société de faire de certains compétiteurs ses clients pour certains marchés.