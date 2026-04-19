En 2025, très peu de Cybertruck ont été vendus. Selon des chiffres de Bloomberg, sur le dernier trimestre de l'an dernier, seuls 7 071 unités ont ainsi été écoulées. Et ça n'est pas l'information la plus importante.

En effet, en plus, sur ces 7 071 unités, près de 1 350 auraient été tout simplement achetées par des entreprises d'Elon Musk, soit tout simplement 20% du total des ventes sur la période en question !