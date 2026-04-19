Le Cybertruck de Tesla n'a pas connu un gros succès l'an dernier. Et quand on se penche sur le profil des acquéreurs, on a en plus une surprise de taille !
Si Tesla est une marque dont les véhicules automobiles sont pariculièrement prisés à travers la planète, l'un des derniers modèles en date, le Cybertruck, fait lui clairement exception. Un échec qui se sentait déjà en 2024, et qui s'est confirmé en 2025 avec une violente chute des ventes. Et en plus, une bonne partie des acquéreurs de cette dernière année sont assez… particuliers !
Les sociétés d'Elon Musk ont acheté 20% des Cybertruck vendus à la fin 2025
En 2025, très peu de Cybertruck ont été vendus. Selon des chiffres de Bloomberg, sur le dernier trimestre de l'an dernier, seuls 7 071 unités ont ainsi été écoulées. Et ça n'est pas l'information la plus importante.
En effet, en plus, sur ces 7 071 unités, près de 1 350 auraient été tout simplement achetées par des entreprises d'Elon Musk, soit tout simplement 20% du total des ventes sur la période en question !
Si on comprend les achats de SpaceX, ceux de Neuralink ou de xAI interrogent…
Et il semble qu'elles y soient toutes passées. On retrouve dans la liste des acquéreurs des noms aussi connus que SpaceX, mais aussi The Boring Company (société de construction de tunnels), le spécialiste des implants cébéraux Neuralink ou bien l'entreprise d'IA d'Elon Musk, xAI.
Les entreprises appartenant à l'homme le plus riche du monde ont ainsi investi ensemble pour près de 100 millions de dollars de véhicules Cybertruck (en prenant le tarif d'entrée de 70 000 dollars) sur ces quelques mois. Mais si l'on peut comprendre qu'un SpaceX puisse investir dans des Cybertruck, la société nécessitant des engins robustes pour le déplacement de matériel, on peut par contre se poser des questions quant à l'utilisation qu'une société comme xAI pourrait faire de ces véhicules !