Google vient de soumettre pour publication un article portant sur les data centers orbitaux. Il y est notamment discuté des moyens d'accéder à l'espace pour les équipements, et des coûts de lancement.

Pour pouvoir rendre cette opération viable, Google attend de son partenaire SpaceX qu'il réduise les coûts de transport avec ses fusées. Partant du fait que l'entreprise d'Elon Musk a affiché depuis Falcon 1 une « courbe d'apprentissage » permettant de réduire les coûts de 20% par an, le groupe américain estime que d'ici 2035, la compagnie aérospatiale pourra proposer des tarifs proches des 200 dollars le kilo sur Starship.