Google fait partie des entreprises qui veulent développer des data centers dans l'espace. Mais pour cela, le géant américain va attendre que SpaceX accumule beaucoup d'expérience avec Starship !
Ce jeudi 1er octobre, Google embarquait au sein d'une fusée Falcon 9 (SpaceX) son premier data center qui est destiné à l'espace. Ce dernier va permettre à la firme de Mountain View de vérifier la viabilité du fonctionnement des puces dans cet environnement très dur. Mais pour une massification de la technologie, il faudra aussi que SpaceX avance de son côté !
Google table sur le fait que SpaceX propose un prix à 200 dollars le kilo pour les vols sur Starship à l'horizon 2035
Google vient de soumettre pour publication un article portant sur les data centers orbitaux. Il y est notamment discuté des moyens d'accéder à l'espace pour les équipements, et des coûts de lancement.
Pour pouvoir rendre cette opération viable, Google attend de son partenaire SpaceX qu'il réduise les coûts de transport avec ses fusées. Partant du fait que l'entreprise d'Elon Musk a affiché depuis Falcon 1 une « courbe d'apprentissage » permettant de réduire les coûts de 20% par an, le groupe américain estime que d'ici 2035, la compagnie aérospatiale pourra proposer des tarifs proches des 200 dollars le kilo sur Starship.
Il faudra avoir fait décoller Starship 1 800 fois pour atteindre des prix acceptables
Mais évidemment, pour atteindre une telle réussite, il faudra beaucoup essayer chez SpaceX, afin d'apprendre à chaque lancement. Toujours d'après le papier de Google, ce tarif réduit fortement à la hausse correspondra à près de 1 800 lancements de Starship dans l'espace.
Un horizon particulièrement ambitieux, puisque cela signifierait près de 180 vols chaque année sur une décennie pour Starship, avec au moins 200 tonnes transportés à chaque coup. Or, Starship n'a à ce jour jamais dépassé les 5 vols par an (durant l'année 2025). On imagine donc qu'il faudra une incroyable montée en puissance de la fusée pour à l'avenir espérer voir les data centers orbiaux de Google devenir une infrastructure effective.