Avec son entrée en Bourse historique, SpaceX avait réussi à lever une coquette somme de 75 milliards de dollars. Mais ça n'est toujours pas assez pour financer ses besoins dans l'IA, comme nous l'apprend Bloomberg.

Le média anglophone annonce en effet que SpaceX souhaite lever une somme de 40 milliards de dollars, destinée à financer l'achat de GPU NVIDIA. Dans cette opération, 10 milliards de dollars viendraient de prêts bancaires, quand les 30 milliards restants seront eux de la dette dite « investment grade » (les obligations ou titres de créance affichant un haut taux de solvabilité).