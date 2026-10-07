Les milliards vont continuer de pleuvoir sur le secteur de l'intelligence artificielle. SpaceX et Elon Musk recherchent en effet près de 40 milliards de dollars pour acquérir encore plus de GPU NVIDIA !
À la fin du mois dernier, Elon Musk expliquait que le nombre de GPU installés dans son cluster de supercalculateurs Colossus 2 allait exploser. Mais pour faire tomber des centaines de milliers d'accélérateurs IA dans l'escarcelle de SpaceX, il va falloir beaucoup, beaucoup (beaucoup !) d'argent. Et pour ce faire, le géant américain veut lever une dette incroyable !
SpaceX veut lever une somme historique de 40 milliards de dollars pour financer l'acquisition de GPU NVIDIA
Avec son entrée en Bourse historique, SpaceX avait réussi à lever une coquette somme de 75 milliards de dollars. Mais ça n'est toujours pas assez pour financer ses besoins dans l'IA, comme nous l'apprend Bloomberg.
Le média anglophone annonce en effet que SpaceX souhaite lever une somme de 40 milliards de dollars, destinée à financer l'achat de GPU NVIDIA. Dans cette opération, 10 milliards de dollars viendraient de prêts bancaires, quand les 30 milliards restants seront eux de la dette dite « investment grade » (les obligations ou titres de créance affichant un haut taux de solvabilité).
Un niveau de financement par la dette historique dans l'IA
Le fonds de capital-investissement et gestionnaire d'actif Apollo Global Management mène cette opération, qui en est encore à ses débuts (et n'est donc pas encore sûre d'aboutir). Si le tour de table avait finalement lieu, la somme serait levée l'année prochaine, en 2027.
Et même si l'on commence à avoir l'habitude des chiffres énormes dans le domaine de l'intelligence artificielle, cette levée de fonds serait tout de même un des financements par emprunt les plus importants de l'histoire - certes courte - de l'intelligence artificielle. À noter que ce n'est pas la première fois qu'Apollo travaille avec l'entreprise IA d'Elon Musk, ayant déjà notamment investi 7 milliards de dollars précédemment dans xAI, là aussi pour financer des GPU NVIDIA.