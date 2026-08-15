C’est fait, SpaceX a officiellement bouclé le rachat de Cursor, la pépite du codage par intelligence artificielle (IA), pour 60 milliards de dollars. Une opération qui cristallise les ambitions démesurées d’Elon Musk.
En avril, SpaceX concluait un accord avec Cursor dans la lignée de sa fusion avec xAI. La société a ensuite confirmé sa volonté d’avaler la jeune pousse après son introduction en Bourse, une opération achevée ce 14 août, rapporte Bloomberg. De quoi lui permettre de rattraper son retard sur les grandes rivales OpenAI et Anthropic.
Un poids lourd dans le code par IA
Fondée en 2022 par quatre anciens du prestigieux MIT, Cursor s’est imposée comme une véritable référence du codage assisté par IA. À tel point que son assistant a connu l’une des croissances les plus fulgurantes de l’histoire des start-up tech, porté par l’essor du vibe coding.
De quoi forcément séduire SpaceX, qui cherchait justement à combler des lacunes criantes sur ce terrain. Car sa division IA accuse une adoption limitée en entreprises, justement par manque d’outil capable de s’imposer face à Claude Code ou Codex. Avec Cursor, elle met la main sur une équipe chevronnée et une base d’utilisateurs déjà conquise. « Pour nous, cela ouvre un horizon bien plus vaste que celui avec lequel nous avons commencé, tout en restant fidèles à ce qui nous anime », indique la start-up dans un communiqué.
Il est malgré tout bon de noter que les deux sociétés ont déjà collaboré sur les récents modèles de SpaceXAI, Grok 4.5 et Grok 4.6.
- Prédiction de code intelligente
- Compréhension du codebase
- Édition en langage naturel
SpaceX change de dimension
Cursor dispose désormais d’un accès direct à Colossus, le controversé supercalculateur de SpaceX qui aligne 200 000 processeurs NVIDIA de pointe. Cela va lui permettre d’entraîner des modèles bien plus puissants… À moindre coût. Un changement d’échelle bienvenu pour la pépite, freinée jusqu’ici par son accès limité à la puissance de calcul.
À noter que cette même infrastructure profite aussi à ses concurrents directs, puisque Google et Anthropic louent des capacités de calcul à SpaceX depuis quelques mois. Une position qui traduit parfaitement les nouvelles ambitions du géant du spatial, qui entend aussi devenir un véritable fournisseur, notamment au travers de ses futurs centre de données en orbite.
Dans ce contexte, Elon Musk a récemment affirmé que les revenus liés à l’IA dépasseront ceux de toutes les autres activités de SpaceX dès le mois de septembre. Un changement d’échelle que l’on n’aurait pas pu prévoir il y a quelques années.
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