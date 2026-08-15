De quoi forcément séduire SpaceX, qui cherchait justement à combler des lacunes criantes sur ce terrain. Car sa division IA accuse une adoption limitée en entreprises, justement par manque d’outil capable de s’imposer face à Claude Code ou Codex. Avec Cursor, elle met la main sur une équipe chevronnée et une base d’utilisateurs déjà conquise. « Pour nous, cela ouvre un horizon bien plus vaste que celui avec lequel nous avons commencé, tout en restant fidèles à ce qui nous anime », indique la start-up dans un communiqué.