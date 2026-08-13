Le vrai benchmark est sur la grille tarifaire

Ce lancement raconte moins une course à l'intelligence qu'une stratégie commerciale. Grok 4.6 est facturé 2 dollars le million de tokens en entrée et 6 dollars en sortie. GPT-5.6 Sol affiche 5 et 30 dollars sur la même grille, quand Fable 5 monte à 10 et 50 dollars. Pour nous autres qui fonctionnons à l'abonnement, ça ne représente rien. Pour les entreprises qui utilisent ces modèles dans des proportions infiniment plus grandes, l'enjeu est tout autre.

Le modèle arrive directement dans Cursor, dans Grok Build et via l'API, avec un quota doublé la première semaine, façon période d'essai grandeur nature. La manœuvre prolonge le rachat de Cursor et le développement conjoint entamé cet été. SpaceXAI ne cherche pas à convaincre les jurys de benchmarks, mais les développeurs qui paient la facture d'API à la fin du mois.

L'histoire invite d'ailleurs à la patience. Grok 4 avait pris la tête du classement d'Artificial Analysis en juillet 2025, avant que la hiérarchie ne se réorganise au fil des sorties concurrentes. Et sa mise à disposition gratuite en France avait déjà illustré cette approche par le volume plutôt que par le prestige. Pour les développeurs français, l'équation du jour tient à un modèle qui coûterait plusieurs fois moins cher que ses rivaux directs, pour des performances annoncées comme voisines. Reste aux évaluations indépendantes à confirmer (ou non) la deuxième moitié de la promesse.