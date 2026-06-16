La démesure n'est pas un gros mot du côté de SpaceX. La preuve avec cette acquisition gigantesque d'une des toutes meilleures IA de codage au monde.
SpaceX était déjà une grande entreprise ces dernières années, grâce à Starlink et ses lanceurs Falcon 9. Mais depuis sa fusion avec l'entreprise d'intelligence artificielle xAI, et surtout son entrée en Bourse, c'est un véritable titan qui émerge, titan dont la taille se rapproche déjà de celle d'Amazon ! Et comme nouvelle preuve de la dimension prise par cette société, qui a fait d'Elon Musk le premier billionnaire de l'histoire, il y a cette nouvelle opération financière.
SpaceX active une option d'achat pour s'offrir Cursor, moyennant 60 milliards de dollars
Au mois d'avril dernier, SpaceX avait annoncé la mise en place d'un partenariat très étroit avec l'éditeur de code IA Cursor, développé par l'entreprise Anysphere. Un partenariat accompagné par la mise en place d'une option d'achat, de l'ordre de 60 milliards de dollars.
Et l'option d'achat se mue aujourd'hui en une acquisition effective, puisque SpaceX vient de la lever. « SpaceX a exercé son option d'acquisition de Cursor dans le cadre d'une opération entièrement en actions, dans le but de développer les modèles d'IA les plus utiles au monde » a-t-il ainsi été annoncé par la firme présidée par Elon Musk.
Un nouveau concurrent de poids dans le codage IA
Cette opération d'un montant exceptionnelle va surtout permettre une mise en lien plus étroite entre les équipes IA de SpaceX et celles travaillant du côté de Cursor. Car, comme l'affirme le géant américain, les deux entités ont déjà bien avancé dans leur travail en commun.
« Depuis quelques mois, SpaceXAI travaille en collaboration avec Cursor à l'entraînement d'un modèle, qui sera bientôt disponible dans Cursor et Grok Build » indique le message posté par SpaceX annonçant l'opération.
On peut déjà noter qu'avec cette acquisition, SpaceX va pouvoir se mettre au niveau des meilleurs du domaine, que ce soit Microsoft avec GitHub Copilot, ou Claude avec Claude Code. Cursor est en effet un des outils de codage par IA les plus populaires au monde, comptant déjà plus d'un million d'abonnés payants.