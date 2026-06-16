Au mois d'avril dernier, SpaceX avait annoncé la mise en place d'un partenariat très étroit avec l'éditeur de code IA Cursor, développé par l'entreprise Anysphere. Un partenariat accompagné par la mise en place d'une option d'achat, de l'ordre de 60 milliards de dollars.

Et l'option d'achat se mue aujourd'hui en une acquisition effective, puisque SpaceX vient de la lever. « SpaceX a exercé son option d'acquisition de Cursor dans le cadre d'une opération entièrement en actions, dans le but de développer les modèles d'IA les plus utiles au monde » a-t-il ainsi été annoncé par la firme présidée par Elon Musk.