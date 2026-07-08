Les observateurs enterraient l'ambition IA d'Elon Musk après des mois de turbulences chez xAI. Grok 4.5 débarque pourtant jeudi pour le grand public, adossé aux données de Cursor. La vraie question n'est pas technique.
Depuis la fusion de SpaceX et xAI en février 2026, le périmètre d'Elon Musk dans l'intelligence artificielle s'est considérablement élargi. En juin dernier, l'entité rebaptisée SpaceXAI a enclenché l'acquisition d'Anysphere pour 60 milliards de dollars en actions, avec une clôture attendue au troisième trimestre. Les deux entités s'apprêteraient à lancer cette semaine leur premier modèle développé conjointement (le calendrier ayant déjà glissé de quelques jours, officiellement pour des raisons d'optimisation).
Le communiqué de SpaceX publié lors de l'acquisition précisait d'ailleurs que le modèle serait « bientôt disponible dans Cursor et Grok Build ». Elon Musk a fini par mettre un nom sur le calendrier, mercredi matin sur X. Grok 4.5 sera ouvert au public dès jeudi, présenté comme un modèle « de classe Opus, mais plus rapide, plus économe en tokens et moins cher ».
Un éditeur de code bâti sur la neutralité
Fondé en 2022 par quatre anciens du MIT, Cursor a attiré plus d'un million de clients payants en moins de quatre ans. Sa valeur tient à une proposition assez simple : router les requêtes vers le meilleur modèle disponible, qu'il s'agisse de Claude, de GPT ou de Gemini, sans en favoriser aucun. Cette neutralité multi-modèles est précisément ce qui lui a permis de séduire les développeurs professionnels (64 % des entreprises du Fortune 500 l'utilisent aujourd'hui, selon ses propres chiffres). Le marché des assistants de code IA est estimé entre 7 et 13 milliards de dollars en 2025 selon les sources consultées, en croissance rapide.
La collaboration avec SpaceX a démarré plus tôt dans l'année, quand Cursor se retrouvait bridé par ses capacités de calcul. Le supercalculateur Colossus, basé à Memphis et exploité par xAI, lui a ouvert ses portes. De cet accès à la puissance de calcul est né le modèle que les deux entités s'apprêtent à lancer. D'après des sources internes relayées par The Information, ses performances seraient comparables à celles de Claude Opus 4.8 et de GPT-5.5 (chiffres invérifiables à ce stade et qui, rappelons-le, émanent du camp SpaceXAI). Reste une zone grise que l'annonce de Musk n'a pas dissipée. Grok 4.5 a été entraîné avec des données Cursor ajoutées en complément, selon ses propres mots fin juin, quand le mémo interne évoque un modèle développé conjointement. S'agit-il du même produit sous deux étiquettes, ou de deux déclinaisons d'un même socle ? Aucune des deux entreprises ne l'a précisé.
Ce que Cursor perd en devenant fabricant
Pendant des années, les assistants de code IA se sont construits en silos : chacun misait sur son modèle maison, avec les avantages et les enfermements que ça implique. Cursor avait choisi une autre voie, jouant le rôle d'un opérateur télécom virtuel : il n'a pas de réseau propre, mais revendait l'accès aux meilleurs. Cette architecture lui a permis d'atteindre environ 18 % d'adoption en entreprise début 2026, quand GitHub Copilot, propriété de Microsoft et adossé aux modèles OpenAI, en revendique 29 % sur le même critère.
Le premier signal de tension sur ce modèle est venu d'Anthropic, qui avait déjà bloqué l'accès de ses modèles à Cursor plusieurs semaines avant l'officialisation du rachat. Un geste que l'on peut interpréter sans trop forcer le trait : un partenaire qui entraîne son propre modèle concurrent n'est plus vraiment neutre (formulation polie pour dire que ce n'est plus vraiment un partenaire).
Pour le développeur français abonné à Cursor (20 dollars par mois en formule Pro, 40 dollars par utilisateur pour les équipes), la vraie question n'est pas dans les benchmarks. Est-ce qu'on paie pour accéder au meilleur outil du marché, ou pour alimenter une nouvelle ambition d'Elon Musk dans l'IA ? Les deux peuvent techniquement coexister. Mais l'histoire des plateformes dit que lorsque la neutralité disparaît, c'est rarement provisoire.