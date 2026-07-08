Un éditeur de code bâti sur la neutralité

Fondé en 2022 par quatre anciens du MIT, Cursor a attiré plus d'un million de clients payants en moins de quatre ans. Sa valeur tient à une proposition assez simple : router les requêtes vers le meilleur modèle disponible, qu'il s'agisse de Claude, de GPT ou de Gemini, sans en favoriser aucun. Cette neutralité multi-modèles est précisément ce qui lui a permis de séduire les développeurs professionnels (64 % des entreprises du Fortune 500 l'utilisent aujourd'hui, selon ses propres chiffres). Le marché des assistants de code IA est estimé entre 7 et 13 milliards de dollars en 2025 selon les sources consultées, en croissance rapide.

La collaboration avec SpaceX a démarré plus tôt dans l'année, quand Cursor se retrouvait bridé par ses capacités de calcul. Le supercalculateur Colossus, basé à Memphis et exploité par xAI, lui a ouvert ses portes. De cet accès à la puissance de calcul est né le modèle que les deux entités s'apprêtent à lancer. D'après des sources internes relayées par The Information, ses performances seraient comparables à celles de Claude Opus 4.8 et de GPT-5.5 (chiffres invérifiables à ce stade et qui, rappelons-le, émanent du camp SpaceXAI). Reste une zone grise que l'annonce de Musk n'a pas dissipée. Grok 4.5 a été entraîné avec des données Cursor ajoutées en complément, selon ses propres mots fin juin, quand le mémo interne évoque un modèle développé conjointement. S'agit-il du même produit sous deux étiquettes, ou de deux déclinaisons d'un même socle ? Aucune des deux entreprises ne l'a précisé.

Ce que Cursor perd en devenant fabricant

Pendant des années, les assistants de code IA se sont construits en silos : chacun misait sur son modèle maison, avec les avantages et les enfermements que ça implique. Cursor avait choisi une autre voie, jouant le rôle d'un opérateur télécom virtuel : il n'a pas de réseau propre, mais revendait l'accès aux meilleurs. Cette architecture lui a permis d'atteindre environ 18 % d'adoption en entreprise début 2026, quand GitHub Copilot, propriété de Microsoft et adossé aux modèles OpenAI, en revendique 29 % sur le même critère.

Le premier signal de tension sur ce modèle est venu d'Anthropic, qui avait déjà bloqué l'accès de ses modèles à Cursor plusieurs semaines avant l'officialisation du rachat. Un geste que l'on peut interpréter sans trop forcer le trait : un partenaire qui entraîne son propre modèle concurrent n'est plus vraiment neutre (formulation polie pour dire que ce n'est plus vraiment un partenaire).

Pour le développeur français abonné à Cursor (20 dollars par mois en formule Pro, 40 dollars par utilisateur pour les équipes), la vraie question n'est pas dans les benchmarks. Est-ce qu'on paie pour accéder au meilleur outil du marché, ou pour alimenter une nouvelle ambition d'Elon Musk dans l'IA ? Les deux peuvent techniquement coexister. Mais l'histoire des plateformes dit que lorsque la neutralité disparaît, c'est rarement provisoire.