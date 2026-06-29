Lors de l’assemblée générale annuelle de SoftBank, le patron du conglomérat nippon a montré un véritable scepticisme à l’égard des data centers spatiaux, rapporte The Wall Street Journal. Car selon lui, l’économie du projet ne tient pas : l’électricité ne représente que 7 % du coût d’exploitation d’un data center terrestre, tandis que le reste englobe les puces, les infrastructures et la maintenance. Délocaliser dans l’espace pour économiser sur l’énergie solaire ne change donc pas grand-chose à l’équation globale, d’après l’investisseur.