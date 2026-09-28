Reste à passer de la vision à la réalité, et rien n’est encore acquis. Car Starship, la mégafusée censée acheminer ces usines, en est encore à sa phase d’essais. Mais ce n’est pas tout, selon une étude parue en septembre dans Frontiers in Space Technologies, une ville d’1 million d’habitants épuiserait l’eau lunaire connue en 2,4 ans. Elle tiendrait environ un siècle avec un recyclage aussi poussé que sur la Station spatiale internationale, ce qui poserait des défis logistiques majeurs.