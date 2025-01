jeanlain

« Le problème, c’est que ces mastodontes génèrent des explosions sonores équivalentes à 18 747 avions au décollage »

Ca fait beaucoup « 18 747 avions » non ?

Y’a plusieurs gros problèmes de traduction dans votre article là. La source mentionne « 18 747 aircraft ».

18 avions 747 c’est pas la même chose que 18 747 avions.

Et puis surtout, dans l’article initial, cette comparaison des 18 747, c’est par rapport à la puissance de la fusée, pas le son qu’elle produit.

« Falcon Heavy rockets, which the company says are larger than the Falcon 9 models and generate more than 5 million pounds of thrust at liftoff — equal to about 18 747 aircraft »

Ce qui au passage, invalide votre phrase « Les lanceurs Falcon 9 développent plus de 5 millions de livres de poussée », vu que selon la phrase que je copie/colle au-dessus, c’est la Falon Heavy qui génère cette poussée, pas la Falcon 9.

EDIT : Ah ben l’article initial mentionne bien la comparaison sonore avec un 747 :

« Gee told BI the sonic booms from Starship launches are so loud — equal to standing 200 feet from a Boeing 747 during takeoff »

Soit équivalent à être 200 pieds d’un 747 au décollage.

Donc entre votre compréhension de l’anglais et la mienne, on a divisé le son produit par un Falcon 9 par 18 747 avions