La nouvelle entité, qui serait issue de la fusion de Tesla et de SpaceX, pourrait donner lieu à des années de querelles politiques et de pressions, selon les analystes, comme le rapporte Reuters.

Et les problèmes pourraient débuter avant même la fin de l'opération, si les Démocrates réussissaient à s'imposer au Congrès américain après les élections de mi-mandat, qui auront lieu dans deux semaines.

« Lorsqu'une seule personne contrôle les infrastructures dont dépendent les gouvernements et les forces armées, ses décisions commerciales deviennent également des décisions relevant de la sécurité nationale » a ainsi déjà prévenu le sénateur démocrate Cory Booker, qui siège dans la commission judiciaire et celle des relations étrangères au Sénat.