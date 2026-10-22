La potentielle fusion de Tesla et de SpaceX pourrait donner naissance à un monstre. Mais un monstre qui aurait à faire face à un certain nombre de dangers politiques et géopolitiques.
Les choses sont dorénavant bien engagées du côté de Tesla et de SpaceX pour une éventuelle fusion - un projet sur lequel Elon Musk s'est finalement exprimé, pour le valider. Mais ce projet d'une ampleur exceptionnelle ne devrait pas se faire sans heurt, et pourrait même avoir des fragilités au plus haut niveau.
L'entité issue de la fusion sous le regard inquisiteur d'une nouvelle administration en 2028 ?
La nouvelle entité, qui serait issue de la fusion de Tesla et de SpaceX, pourrait donner lieu à des années de querelles politiques et de pressions, selon les analystes, comme le rapporte Reuters.
Et les problèmes pourraient débuter avant même la fin de l'opération, si les Démocrates réussissaient à s'imposer au Congrès américain après les élections de mi-mandat, qui auront lieu dans deux semaines.
« Lorsqu'une seule personne contrôle les infrastructures dont dépendent les gouvernements et les forces armées, ses décisions commerciales deviennent également des décisions relevant de la sécurité nationale » a ainsi déjà prévenu le sénateur démocrate Cory Booker, qui siège dans la commission judiciaire et celle des relations étrangères au Sénat.
La Chine aurait un moyen de pression sur l'ensemble de l'empire d'Elon Musk
« Si Elon Musk allait de l'avant avec la fusion entre Tesla et SpaceX, cette opération comporterait des risques réels qui seraient examinés de près par les autorités de la concurrence du monde entier » a-t-il par ailleurs ajouté. Car les problèmes ne se limiteraient pas aux États-Unis. Il pourrait y avoir en effet des problèmes en Chine.
Car pour rappel, ce pays a déjà un pouvoir de pression potentiel important sur Tesla, la gigafactory de Shanghai étant à l'origine de près de la moitié de la production mondiale de Tesla - alors que le pays représente 20 à 25% de ses ventes mondiales. Cette capacité de pression pourrait à l'avenir, avec la fusion, s'étendre aux activités actuellement isolées dans SpaceX comme les communications satellites, les services de lancement de fusée ou bien les technologies militaires de cette société.