Il y a de vrais enjeux pour la Chine, qui demeure le deuxième marché de Tesla, avec environ 18% des ventes au premier semestre 2026, et la Gigafactory de Shanghai, capable de produire plus de 950 000 véhicules par an, alimente les exportations vers l'Europe, le Canada et l'Asie-Pacifique. Mais malgré l'ampleur du sujet, les marchés semblaient plutôt sereins, puisque l'action Tesla grimpait d'environ 2% en pré-Bourse au moment des révélations. Sur X, Musk a toutde même balayé l'information d'un définitif « Cela n'a jamais même été évoqué en discussion », la qualifiant de « fake news absurde », un démenti qui ferme qui tranche avec les propos plus nuancés de Gwynne Shotwell, présidente de SpaceX, qui confiait en juin dernier sur CNBC qu'un tel rapprochement pourrait « faciliter la vie d'Elon ».