Tesla a ouvert le show avec une rampe en forme de C. Le Roadster l’a gravie jusqu’à finir la tête en bas, plaqué contre la paroi par des ventilateurs qui aspirent l’air sous la caisse. La voiture s’est ensuite élancée dans le vide pour un tour complet sur elle-même, avant de regagner le sol sur ses quatre roues, stabilisée par ses propulseurs à air comprimé. Un robot Optimus avait pris place au volant, mais d’après Engadget, toutes les cascades étaient programmées. Un peu plus tard, le Roadster a survolé plusieurs Tesla garées et un semi-remorque. « Eh bien, ça a marché », s’est amusé Elon Musk.

Derrière le spectacle, Tesla a présenté trois versions de son Roadster. Le modèle Performance, à deux places, est équipé d’une aérodynamique active et du système d’aspiration, avec un 0 à 96 km/h annoncé en moins de 1,6 seconde. Avec la version Thrust et ses propulseurs à gaz froid logés à l’arrière, le temps annoncé est inférieur à 0,9 seconde, et Tesla a chronométré un 0 à 96 km/h en 0,81 seconde pendant la démonstration, précise notre confrère Frandroid.