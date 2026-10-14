Initialement prévue le 1er octobre, cette présentation a finalement dû être décalée de deux semaines. La raison ? Des vents violents sur le site, la présentation étant prévue pour se dérouler en extérieur.

Ce report reste toutefois moins important que celui qui a touché la production de la supercar américaine. Rappelez-vous, il y a maintenant neuf ans, le prototype avait été annoncé, pour une mise en production promise dès 2020.