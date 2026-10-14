C'est une des voitures les plus attendues, elle arrive et à grande vitesse. Le nouveau Tesla Roadster sera présenté dès ce vendredi. La conférence se passe en soirée aux États-Unis, il faudra donc veiller tard pour la suivre.
Tesla retransmettra en direct la présentation de son nouveau Roadster ce jeudi 15 octobre à 19h55, heure du Texas. Pour la France, la conférence aura donc lieu à 2h55 du matin le vendredi 16 octobre. Il va donc falloir se lever très tôt, ou se coucher bien tardivement pour y assister. L'événement sera diffusé sur le compte X du constructeur.
Une conférence décalée, un modèle très attendu
Initialement prévue le 1er octobre, cette présentation a finalement dû être décalée de deux semaines. La raison ? Des vents violents sur le site, la présentation étant prévue pour se dérouler en extérieur.
Ce report reste toutefois moins important que celui qui a touché la production de la supercar américaine. Rappelez-vous, il y a maintenant neuf ans, le prototype avait été annoncé, pour une mise en production promise dès 2020.
Une présentation en extérieur devant des invités VIP
La soirée se déroulera à Waco, au Texas. L'accès au site se fait toutefois uniquement sur invitation aux personnes âgées de 21 ans et plus ayant précommandé le véhicule. Parmi les invités, figure une personnalité importante de la Silicon Valley : Sam Altman, le PDG d'OpenAI. Selon Elon Musk, la présence d'un public physique vise à prouver que la démonstration ne repose pas sur des images générées par intelligence artificielle.
La Tesla Roadster s'annonce solide niveau performances, avec une vitesse de 96 km/h atteinte en moins de deux secondes, selon les annonces du constructeur, pour la version de base. Un pack supplémentaire, conçu avec SpaceX (on reste à la maison), promettrait de réduire ce délai à une seconde. Ce, en utilisant des propulseurs à gaz froid, une technologie dont le constructeur a déposé le brevet.
L'horaire : un choix mûrement réfléchi ?
Le choix de programmer le lancement à 19h55 a donné lieu à plusieurs interprétations de la part d'internautes, qui font le rapprochement avec l'année 1955 associée au film Retour vers le futur.
Ces théories s'appuient notamment sur un message d'Elon Musk affirmant "Timing is everything" (Tout est une question de timing) et sur la mention supposée de la phrase "Where we’re going…" (Où allons-nous…) dans un visuel d'annonce. Des hypothèses circulent ainsi sur la possibilité de voir le véhicule utiliser ses propulseurs pour s'élever, ou effectuer un parcours sur une boucle inversée.
Tesla conserve toutefois la surprise pour l'événement, ne précisant pas le déroulement exact de la présentation, le tarif ni les dates de livraison à l'heure actuelle.