La fin prochaine du Cybertruck a récemment été annoncée par Elon Musk. Et c'est l'occasion pour des petits malins de jouer les prix à la hausse !
Au début du mois, Elon Musk, patron de Tesla, actait officiellement la fin de l'aventure du Cybertruck. Sorti à la fin 2023, après bien des années de teasing, ce modèle ne sera plus assemblé sur les lignes de production de Tesla à partir de la mi-2027. Et pour certains, ça semble en faire (déjà !) un objet de collection, qui mériterait une hausse de prix.
Les prix des Cybertruck d'occasion sont en hausse de 10 à 15% depuis l'annonce de Tesla
Combien coûte un Cybertruck en occasion ? Eh bien, depuis l'annonce de la fin prochaine de sa production, un peu plus cher qu'avant, comme nous le rapportent nos confrères de Electrek, qui s'appuient sur des données de CarGurus et de Visor.
Le prix à l'occasion en même pas un mois de ce modèle aurait ainsi déjà augmenté de 10 à 15%. CarGurus affiche ainsi une courbe plate du prix du Cybertruck d'occasion, de juillet à octobre, à environ 80 000 dollars, avant que les prix ne commencent à bouger, avec une moyenne aujourd'hui à 89 715 dollars.
Certains font exploser les prix
Et ça n'est ici que des moyennes. Car sentant le vent de la bonne opportunité arriver, certains ont décidé de remonter beaucoup plus brutalement le prix de leur Cybertruck d'occasion. Un concessionnaire américain ainsi déjà affiché un modèle à 150 790 dollars, ce que CarGurus considère comme « trop cher », à plus de 35 000 dollars au dessus du prix du marché.
Pourtant, ce marchand n'a peut-être pas tant que cela les yeux plus gros que le ventre, et fait peut-être simplement montre d'un peu trop d'impatience. Car si le produit n'a pas rencontré son marché de masse, il reste tout de même un véhicule assez particulier, voire iconique, qui a derrière lui déjà une histoire. Il pourrait ainsi bien potentiellement devenir à l'avenir un objet de collection et de spéculation, qui justifierait des prix assez fous.