Combien coûte un Cybertruck en occasion ? Eh bien, depuis l'annonce de la fin prochaine de sa production, un peu plus cher qu'avant, comme nous le rapportent nos confrères de Electrek, qui s'appuient sur des données de CarGurus et de Visor.

Le prix à l'occasion en même pas un mois de ce modèle aurait ainsi déjà augmenté de 10 à 15%. CarGurus affiche ainsi une courbe plate du prix du Cybertruck d'occasion, de juillet à octobre, à environ 80 000 dollars, avant que les prix ne commencent à bouger, avec une moyenne aujourd'hui à 89 715 dollars.