« Nous pensons que le monde devrait accepter que de mauvaises choses se produisent », a lâché Sam Altman, au nom des bénéfices apportés par la technologie et de la liberté laissée à chacun de l’utiliser. Car pour garantir qu’il n’y ait ni piratage majeur, ni détournement, ni arnaque liés à l’IA, il faudrait accepter que les modèles les plus puissants restent entre les mains de quelques laboratoires chargés ensuite de décider qui peut en profiter et dans quelles conditions.

Un compromis que le patron d’OpenAI juge « totalement inacceptable », préférant composer avec une part d’abus plutôt que verrouiller davantage l’accès à des technologies dont les usages bénéfiques devraient, selon lui, dépasser de plusieurs ordres de grandeur les usages nuisibles. Vouloir empêcher chaque dérive reviendrait alors aussi à réduire tout ce que le public peut tirer de ces outils.

Cette tolérance doit toutefois s’arrêter face aux risques « vraiment catastrophiques », parmi lesquels Sam Altman range la possibilité d’une perte majeure de contrôle sur l’IA.