« Le génie est sorti de la bouteille. » Invité lundi dernier sur CNBC, George Kurtz n’a laissé planer aucun doute sur sa position. D’après lui, ralentir le développement des prochains modèles d’IA les plus avancés ne changerait rien au fait que des modèles très puissants circulent déjà, y compris pour chercher des vulnérabilités et automatiser une partie du travail nécessaire à une attaque.

Le patron de CrowdStrike répondait ici à Dario Amodei, qui avait appelé quelques jours plus tôt les grands laboratoires d’IA à lever le pied face à la montée des risques. Kurtz ne remet évidemment pas en question la nécessité de mieux sécuriser les modèles pendant leur développement, mais il refuse d’en faire l’unique solution : une fois ces outils déployés, le secteur de la cybersécurité doit aussi être capable de garder un œil sur ce qu’ils font, notamment quand ils commencent à agir seuls.

Son opposition au ralentissement va d’ailleurs plus loin. Kurtz redoute qu’une réglementation trop lourde freine les acteurs américains pendant que leurs concurrents continueraient d’avancer, alors qu’il juge l’avance des États-Unis sur la Chine encore fragile. À ses yeux, la réponse doit donc se jouer sur les deux tableaux : continuer à sécuriser les modèles dans les laboratoires, mais préparer aussi les entreprises à gérer ceux qui sont déjà entre leurs mains.