Attention à ne pas confondre avec les feux matriciels, dont les Model 3 et Model Y profitent depuis début 2024. Eux s'occupent des feux de route, les « pleins phares ». Leur faisceau est découpé en une multitude de segments LED, que la voiture peut allumer ou éteindre un par un. Quand un véhicule se présente, seuls les segments qui le viseraient s'éteignent, ce qui crée une bulle d'ombre autour de lui sans plonger le reste de la route dans le noir. Le nivellement dynamique, lui, ne touche pas à la forme du faisceau des feux de croisement. Il se contente en effet de le relever ou de l'abaisser. Ce sont deux outils distincts, qui se complètent.