Avec la mise à jour 2026.38, Tesla ajuste désormais en temps réel l'inclinaison des feux de croisement de certaines Model 3 et Cybertruck, en réponse aux critiques sur l'éblouissement. Mais seuls quelques chanceux peuvent en profiter.
Les phares Tesla traînent une réputation encombrante, celle de l'éblouissement qu'ils provoquent, qui suscite régulièrement des plaintes. Le sujet a même pris un tour réglementaire cet été, avec le rappel de plus de 20 000 voitures aux États-Unis. Avec la mise à jour 2026.38, qui date d'il y a quelques jours à peine, le constructeur répond sans convoquer personne à l'atelier. Certaines Model 3 et certains Cybertruck reçoivent un système qui incline physiquement les projecteurs pour garder les feux de croisement pointés vers la route. L'intention est louable, mais le déploiement reste confidentiel, et rien ne dit encore que cette correction suffira à solder le dossier. Certains Français ont pu en profiter.
Des phares Tesla qui corrigent leur regard en temps réel
C'est Teslarati qui a mis la nouveauté en lumière, en relayant un message publié sur X par le compte Frunk To Trunk. La fonction accompagne la version 2026.38 du logiciel de bord, diffusée à distance depuis le 30 septembre, à la manière d'une mise à jour tout ce qu'il y a de plus classique. Son nom, Dynamic Headlight Leveling, pourrait littéralement se traduit par « nivellement dynamique des phares ». En gros, ici, la voiture ajuste elle-même l'inclinaison de ses feux de croisement, sans aucune pièce à changer. Le but est de mieux éclairer la route pour le conducteur, sans aveugler ceux qui arrivent en face ni ceux qui roulent devant.
Pour bien comprendre, pensez à une lampe torche. Il suffit de lever légèrement le poignet pour que le faisceau quitte le sol et file droit dans les yeux de la personne d'en face. Une voiture connaît le même phénomène dès que son avant se relève, par exemple lors d'une forte accélération, quand le poids bascule vers l'arrière, dans une côte raide ou avec un coffre lourdement chargé. Le logiciel commande alors des moteurs internes, qui abaissent les projecteurs d'autant, en temps réel. Le conducteur n'a rien à régler, car tout se fait automatiquement.
Attention à ne pas confondre avec les feux matriciels, dont les Model 3 et Model Y profitent depuis début 2024. Eux s'occupent des feux de route, les « pleins phares ». Leur faisceau est découpé en une multitude de segments LED, que la voiture peut allumer ou éteindre un par un. Quand un véhicule se présente, seuls les segments qui le viseraient s'éteignent, ce qui crée une bulle d'ombre autour de lui sans plonger le reste de la route dans le noir. Le nivellement dynamique, lui, ne touche pas à la forme du faisceau des feux de croisement. Il se contente en effet de le relever ou de l'abaisser. Ce sont deux outils distincts, qui se complètent.
Une mise à jour Tesla encore très discrète sur nos routes
Le déploiement de cette mise à jour intervient dans un contexte assez particulier pour le constructeur auto d'Elon Musk. Le 4 août 2026, Tesla a dû rappeler 20 349 véhicules aux États-Unis (18 735 Model Y et 1 614 Model 3 de première génération), dont les feux de croisement envoient trop de lumière vers le haut. La NHTSA, l'agence fédérale chargée de la sécurité routière, avait refusé de classer ce défaut comme sans conséquence. Tesla indiquait alors que sa solution était encore en développement.
Cette mise à jour règle-t-elle pour autant le problème ? Frandroid invite à la prudence. Le nivellement change la direction du faisceau, mais pas la façon dont la lumière s'y répartit, c'est-à-dire que si un phare envoie trop de lumière dans sa partie haute, l'abaisser ne suffira pas forcément à tout corriger. Surtout, la fonction a besoin de moteurs de réglage, et toutes les voitures n'en sont pas équipées. Teslarati parle d'ailleurs d'une atténuation possible pour les modèles qui disposent de ce matériel, pas d'une réparation en bonne et due forme.
Encore faut-il évidemment recevoir la mise à jour. Les premiers servis sont des Model 3 et des Cybertruck aux États-Unis et aux Émirats arabes unis, sans lien évident avec une version matérielle précise. En France, comme nous avons pu le constater, tout le monde ne peut y prétendre. Au 1er octobre, moins de 1 % de la flotte avait installé la 2026.38, selon les données de TeslaFi et Tessie citées par Tesla Oracle.