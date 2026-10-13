Sous le plancher, Smart a installé une batterie LFP de 35,8 kWh, deux fois plus grosse que celle de l’EQ Fortwo (17,6 kWh). Le constructeur annonce avec elle 290 km d’autonomie WLTP, contre 133 km pour l’ancienne génération. Ses propriétaires ne pouvaient pas la brancher sur une borne rapide en courant continu. Sur ce type de borne, il faut désormais une vingtaine de minutes pour recharger la batterie de la #2 de 10 à 80 %, avec une puissance maximale de 65 kW, d’après Smart. Les futurs propriétaires pourront donc envisager un trajet vers la périphérie, alors qu’avec l’ancienne Fortwo, mieux valait garder une prise à proximité.

À domicile, tout dépend de la finition. Smart équipe la version Pure d’un chargeur embarqué monophasé de 7,4 kW, et il faut alors environ cinq heures pour une recharge de 10 à 80 %, contre un chargeur de 11 kW sur les trois autres versions. La #2 peut aussi alimenter un appareil électrique extérieur grâce à la fonction V2L, à condition d’acheter un adaptateur vendu à part.

Smart a conçu en interne la plateforme Electric Compact Architecture (ECA) de cette citadine. Les roues arrière sont entraînées par un moteur de 60 kW pour 130 Nm de couple, et d’après le constructeur, aucune autre voiture de sa catégorie ne dispose d’une suspension arrière à cinq bras. Avec 2 746 mm de long, la #2 mesure environ 5 cm de plus que l’EQ Fortwo, pour un diamètre de braquage de 6,95 m entre trottoirs. Le directeur du design de la marque, Kai Sieber, voulait une citadine « qui ne se contente pas de faciliter la vie, mais qui procure également de la joie à son conducteur », expliquait-il en avril, lors de la présentation du concept.