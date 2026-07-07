Renault aurait-il pu tomber dans l’orbite de BYD ? En voilà une question qui semblait encore impensable il y a quelques années. D’après Les Échos, le géant chinois de la voiture électrique aurait approché, ces deux dernières années, à deux reprises le constructeur au losange pour entrer à son capital. Pas un simple rapprochement industriel, donc, mais une opération jugée suffisamment sensible pour être écartée côté français, dans un dossier où l’État pèse lourd au capital de Renault.

Le timing explique en partie la tension. Renault sortait d’une période de reconstruction et revenait fort sur l’électrique avec les R5 et R4 E-Tech, et BYD s’intéressait à un constructeur européen redevenu crédible dans l’électrique grand public.